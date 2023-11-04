Гепатит крокує Україною: десятки людей потрапили до лікарні ще однієї області

Джерела хвороби намагаються встановити фахівці

В Україні продовжує спостерігатися поширення вірусного гепатиту А, який тепер був зафіксований і в Дніпропетровській області, де у лікарні опинилися 32 особи. Таким чином вона стала четвертою, де зафіксували спалах хвороби.

Як пише Павлоград.dp.ua, про це розповів завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України Денис Кисельов під час пресконференції у Павлограді.

За його словами, гепатит А має циклічність у кілька років, а минулі спалахи фіксувалися у 2014-15 та 2019-20 роках.

"Джерелом хвороби є хвора людина. Клінічні прояви – слабкість, біль у животі, жовтяниця. Зараження може бути через забруднені харчові продукти, воду, побутовий шлях через забруднені руки чи предмети", — сказав він.

За його словами, щоб уникнути зараження, необхідно мити руки, не споживати сиру воду, піддавати їжу термічній обробці, а також мити фрукти та овочі.

Крім того, Кисельов зазначив, що фахівці вже почали моніторити зразки води по області, але не змогли знайти там збудника хвороби, тож вони продовжують роботи з пошуків джерел хвороби.

Нагадаємо, що після масштабного спалаху гепатиту А на Вінниччині тривожні новини почали надходити з Івано-Франківської області, де вже кілька людей потрапили до лікарні з цим діагнозом.

Пізніше інформація про спалах хвороби надійшла і з Тернопільської області, де поки що виявили одного хворого.