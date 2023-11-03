Тепер чотири: у ще одній області України виявили гепатит А

Поки що підтверджено лише один випадок

У Тернопільській області підтвердили перший випадок захворюваності на гепатит А. Небезпечну хворобу виявили у мешканки однієї з громад області.

Медики зазначають, що жінку госпіталізували в інфекційне відділення лікарні. Про це інформує Zahid.net, інформуючи, що стан хворої лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Попередньо відомо, що жінка захворіла кілька днів тому. Вона звернулася до сімейного лікаря, який направив її в інфекційне відділення, підозрюючи вірусну жовтуху. У лікарні пацієнтка пройшла дообстеження.

За результатами аналізів, у п'ятницю, 3 листопада, спеціалісти Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України у жительки однієї з громад лабораторно підтвердили вірусний гепатит А.

"Триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища", – повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Зазначається, що за родичами та людьми, з якими вона контактувала, медики встановили нагляд.

Нагадаємо, що після масштабного спалаху гепатиту А на Вінниччині тривожні новини почали надходити з Івано-Франківської області, де вже кілька людей потрапили до лікарні з цим діагнозом. Серед них четверо дорослих та троє дітей.