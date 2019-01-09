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Среда, 09.01.2019
Горные козлы: животные, которые приспособились к жизни на высоте
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Горные козлы: животные, которые приспособились к жизни на высоте

Все козлы — типично горные животные, населяющие труднодоступные скалистые места, крутые склоны обрывов, ущелий и избегающие сколько-нибудь обширных открытых и ровных пространств. Они прекрасно приспособлены к жизни в горах и с исключительной быстротой, ловкостью передвигаются по самым неприступным кручам.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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