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Тонны пластика: система по очистке океана вывезла на берег первую партию "улова"

Тонны пластика: система по очистке океана вывезла на берег первую партию "улова"
03:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости экологии:Посмотрите, как Ocean Cleanup выгружает свою первую партию пластикового мусора на берег.

Проект по очистке Тихоокеанского мусорного пятна Ocean Cleanup выгрузил на берег первую партию пластика, собранного одноименным плавающим барьером после модернизации. Об этом пишет New Atlas со ссылкой на сообщение компании.

Первый прототип системы Ocean Cleanup по очистке Большого тихоокеанского мусорного пятна System 001 полноценно начал свою работу в середине октября 2018 года. Через полтора месяца стало понятно, что система не может удержать в себе собранный в океане пластик. По мнению главного операционного директора The Ocean Cleanup, System 001 не может удержать мусор из-за скорости — из-за течения частицы мусора движутся намного быстрее, чем система.

4 января барьер Ocean Cleanup сломался — от конструкции откололся кусок длиной 18 м. После этого инцидента разработчики системы приняли решение вернуть ее в порт для ремонта и модернизации.

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В итоге разработчики добавили в систему еще несколько функций, которые позволят устранить предыдущие недостатки системы. В частности, инженеры прикрепили несколько огромных надувных буев, которые позволят системе двигаться по воде быстрее под действием ветра. К System 001 прикрепили огромный 20-метровый парашют, который замедляет движение системы до скорости поверхности воды.

Теперь стартап выгрузил на берег несколько тонн пластикового мусора, собранного плавающим барьером — в том числе, куски рыболовных сетей и частицы микропластика размером до одного миллиметра.

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Компания намерена переработать собранный пластик, а созданные из него изделия продать на маркетплейсе, который будет запущен в конце 2020 года. Все вырученные средства будут использованы для финансирования проекта по очистке Большого тихоокеанского мусорного пятна, говорится в сообщении компании.

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Загрязнение, Тихий океан, Пластик, Ocean Cleanup.
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