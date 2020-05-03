Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эвакуация продолжается: в Украину за сутки спецрейсами прибыло более полутысячи человек
Эвакуация продолжается: в Украину за сутки спецрейсами прибыло более полутысячи человек
"SaveФОП": Представители малого бизнеса вышли на Майдан (Фото)
"SaveФОП": Представители малого бизнеса вышли на Майдан (Фото)
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину
Приклеил дочь к стене: Даниэль Салем показал, как нужно проводить время с детьми на карантине (Видео)
Даниэль Салем приклеил дочь к стене (Видео)

Дети дышат этим: как загрязнение воздуха влияет на задержку роста у детей

Дети дышат этим: как загрязнение воздуха влияет на задержку роста у детей
16:36 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Если беременная женщина находится в условиях загрязненного воздуха, это может впоследствии привести к задержке роста у ее ребенка.

Незначительные и во многом уже привычные (особенно для больших мегаполисов) выхлопные газы, микроскопические частицы пыли и другие загрязняющие агенты вне всякого сомнения негативно сказываются на нашем здоровье. Ежегодно около 4 миллионов человек гибнут из-за опасных частиц в воздухе, и это только данные Всемирной организации здравоохранения. Но может ли такой воздух оказать негативное влияние на людей, которые еще не родились, а находятся в утробе матери? Исследователи из Института глобального здоровья в Барселоне считают, что да.

По данным ученых, если беременная женщина находится в условиях загрязненного воздуха во время первого триместра (первые 3 месяца беременности), это может впоследствии привести к задержке роста у ее ребенка. Причем грязная среда оказывает влияние не только в первые месяцы жизни малыша, но и вплоть до 4 лет! Под местность с "загрязненным воздухом", согласно определению исследователей, подходит почти любой крупный мегаполис.

Чтобы это выяснить, испанские ученые провели исследование с участием более 1 700 беременных женщин, проживающих в следующих городах Испании: Астурии, Гипускоа, Сабадель и Валенсии. С помощью станций мониторинга они изучали содержание в воздухе этих регионов диоксида азота (NO2), обычно его "выбрасывают" заводы и PM2.5 - мелкой пыли, которая есть в любом городе, которую в основном поднимают автомобили. После первого триместра они начали отслеживать здоровье детей, делая оценку их роста и веса, измеряя размер талии мамы и артериальное давление.

Посадка деревьев может предотвратить около 3% от всей годовой смертности

Части загрязненного воздуха - представляют собой смесь частиц, каждая из которых по размерам не превышает 2,5 микрометра в диаметре. Попадая в легкие, эти частицы в основном оседают именно там, но они настолько малы, что могут проникать в кровоток и разноситься благодаря развитой системе сосудов по всем нашим органам и тканям.

Соответственно, до плода беременной жизни они добираются так же хорошо, как до ее сердца, печени и остальных органов.

Беременные женщины должны находиться в благоприятной экологической среде

После рождения детей исследователи также продолжили свое наблюдение вплоть до того времени, как им исполнилось 4 года. В течение этого времени ученые фиксировали снижение веса и индекса массы тела детей до 30% в сравнении с эталонными шкалами ВОЗ. Наибольшее влияние оказала мелкодисперсная пыль PM2.5, причем задержка роста и набора веса у мальчиков оказалась сильнее, чем у девочек. Кроме того, у сотен детей был выявлен риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, но связать это с вредом от плохой экологии не удалось.

Ранее считалось, что загрязненный воздух оказывает влияние на детей, но только в первые месяцы их жизни. Просто никто не проводил настолько масштабных исследований, как испанские ученые. Первый триместр беременности был выбран специально, поскольку именно это время является наиболее важным для развития плода. Он только начинает формироваться, и на данном этапе уже появляется сердечно-сосудистая система ребенка.

Карантин при COVID-19 в Европе снизил смертность от загрязнения воздуха

Чтобы сделать исследование более точным, ученые также предварительно провели анкетирование матерей. Их спрашивали о вредных привычках (курение, алкоголь и так далее), заболеваниях, образе жизни. Однако все равно нельзя исключать, что в том или ином случае на рост и вес ребенка оказали влияние именно наследственные факторы и, например, физические нагрузки матери, а не экологическая обстановка.

В прошлом году другая группа ученых исследовала воздействие загрязнения воздуха на развивающийся мозг и психическое здоровье детей. Для этого они проанализировали 145 МРТ-снимков 12-летних детей и использовали адреса их проживания для оценки того, в районе с насколько загрязненным воздухом они живут. Дети, проживающие в районах с более загрязненным воздухом, чаще имели симптомы тревожного расстройства. Более того, у этих детей была повышена концентрация вещества под названием мио-инозитол в той области мозга, которая отвечает за эмоциональное состояние. Его превышение опасно не только психическими заболеваниями, но и также нарушением мыслительных функций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Дети, Загрязнение, Воздух, Выхлопные газы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента
02 Возле Куликова поля в Одессе мужчину избили из-за украинского языка
03 В Австралии зима: сильный холодный фронт распространяется по всей стране (Фото, Видео)
04 Выберите замочек и узнайте, что Вас ожидает в личной жизни
05 Известные люди, которые умерли от коронавируса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Путь к дефолту: Экс-премьер Гончарук об отсутствии сотрудничества с МВФ
Путь к дефолту: Гончарук об отсутствии сотрудничества с МВФ
Ослабление карантина: в Иране откроют мечети в 132 округах
Ослабление карантина: в Иране откроют мечети в 132 округах
Лунный посевной календарь с 4 по 10 мая 2020 года
Лунный посевной календарь с 4 по 10 мая 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь