Дети дышат этим: как загрязнение воздуха влияет на задержку роста у детей

Новости экологии:Если беременная женщина находится в условиях загрязненного воздуха, это может впоследствии привести к задержке роста у ее ребенка.

Незначительные и во многом уже привычные (особенно для больших мегаполисов) выхлопные газы, микроскопические частицы пыли и другие загрязняющие агенты вне всякого сомнения негативно сказываются на нашем здоровье. Ежегодно около 4 миллионов человек гибнут из-за опасных частиц в воздухе, и это только данные Всемирной организации здравоохранения. Но может ли такой воздух оказать негативное влияние на людей, которые еще не родились, а находятся в утробе матери? Исследователи из Института глобального здоровья в Барселоне считают, что да.

По данным ученых, если беременная женщина находится в условиях загрязненного воздуха во время первого триместра (первые 3 месяца беременности), это может впоследствии привести к задержке роста у ее ребенка. Причем грязная среда оказывает влияние не только в первые месяцы жизни малыша, но и вплоть до 4 лет! Под местность с "загрязненным воздухом", согласно определению исследователей, подходит почти любой крупный мегаполис.

Чтобы это выяснить, испанские ученые провели исследование с участием более 1 700 беременных женщин, проживающих в следующих городах Испании: Астурии, Гипускоа, Сабадель и Валенсии. С помощью станций мониторинга они изучали содержание в воздухе этих регионов диоксида азота (NO2), обычно его "выбрасывают" заводы и PM2.5 - мелкой пыли, которая есть в любом городе, которую в основном поднимают автомобили. После первого триместра они начали отслеживать здоровье детей, делая оценку их роста и веса, измеряя размер талии мамы и артериальное давление.

Части загрязненного воздуха - представляют собой смесь частиц, каждая из которых по размерам не превышает 2,5 микрометра в диаметре. Попадая в легкие, эти частицы в основном оседают именно там, но они настолько малы, что могут проникать в кровоток и разноситься благодаря развитой системе сосудов по всем нашим органам и тканям.

Соответственно, до плода беременной жизни они добираются так же хорошо, как до ее сердца, печени и остальных органов.

Беременные женщины должны находиться в благоприятной экологической среде

После рождения детей исследователи также продолжили свое наблюдение вплоть до того времени, как им исполнилось 4 года. В течение этого времени ученые фиксировали снижение веса и индекса массы тела детей до 30% в сравнении с эталонными шкалами ВОЗ. Наибольшее влияние оказала мелкодисперсная пыль PM2.5, причем задержка роста и набора веса у мальчиков оказалась сильнее, чем у девочек. Кроме того, у сотен детей был выявлен риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, но связать это с вредом от плохой экологии не удалось.

Ранее считалось, что загрязненный воздух оказывает влияние на детей, но только в первые месяцы их жизни. Просто никто не проводил настолько масштабных исследований, как испанские ученые. Первый триместр беременности был выбран специально, поскольку именно это время является наиболее важным для развития плода. Он только начинает формироваться, и на данном этапе уже появляется сердечно-сосудистая система ребенка.

Чтобы сделать исследование более точным, ученые также предварительно провели анкетирование матерей. Их спрашивали о вредных привычках (курение, алкоголь и так далее), заболеваниях, образе жизни. Однако все равно нельзя исключать, что в том или ином случае на рост и вес ребенка оказали влияние именно наследственные факторы и, например, физические нагрузки матери, а не экологическая обстановка.

В прошлом году другая группа ученых исследовала воздействие загрязнения воздуха на развивающийся мозг и психическое здоровье детей. Для этого они проанализировали 145 МРТ-снимков 12-летних детей и использовали адреса их проживания для оценки того, в районе с насколько загрязненным воздухом они живут. Дети, проживающие в районах с более загрязненным воздухом, чаще имели симптомы тревожного расстройства. Более того, у этих детей была повышена концентрация вещества под названием мио-инозитол в той области мозга, которая отвечает за эмоциональное состояние. Его превышение опасно не только психическими заболеваниями, но и также нарушением мыслительных функций.