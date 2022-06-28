Российский спортсмен пожаловался на стресс и давление из-за санкций

Гимнаст рассказал, что трудности его закаляют

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян прокомментировал санкции международных федераций в отношении российских спортсменов, которые были наложены из-за начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Соответствующий комментарий Далалояна доступен на Р-Спорт.

Спортсмен заявил, что понимает из-за чего россиян не допускают к международным соревнованиям. По его словам, российские атлеты уже несколько лет находятся в стрессе и под жестким давлением и с этим надо что-то делать. Происходящее он назвал "сложным временем".

"Не могу сказать, что все происходящее убивает во мне мотивацию. Я четко понимаю, ради чего и для чего это все. Российские спортсмены уже несколько лет находятся в стрессе и под жестким давлением. И отношение со стороны Международного олимпийского комитета, и ограничения, и санкции, и лишение флага, и лишение гимна.

На самом деле, это все скверно. С этим надо что-то делать. Да, сейчас сложное время, но когда-то это все должно закончиться, а российские спортсмены снова должны выходить на соревнования с флагом и гимном, быть наравне с остальными.

Мотивацию это не убивает, я люблю всем сердцем то, что я делаю. Люблю спорт, люблю конкуренцию. Это все внутри меня. Трудности, наоборот, закаляют, придают еще больше спортивного азарта. Это не просто слова", – заявил Далалоян.

Ранее Фонд гимнастической этики (GEF) дисквалифицировал российского спортсмена Ивана Куляка на год за демонстрацию буквы Z на церемонии награждения в Катаре. В рф назвали Куляка настоящим мужчиной.