Шахтер - Аякс: онлайн-трансляция матча

Во вторник, 18 июля, донецкий "Шахтер" проводит очередной товарищеский матч на тренировочном сборе в Нидерландах.

Чемпион Украины играет с амстердамским "Аяксом". Поединок стартовал в 15:00 по киевскому времени.

Трансляция встречи доступна на YouTube-канале "Шахтера".

13 июля донецкий клуб провел свой второй спарринг на летнем тренировочном сборе в Нидерландах, крупно проиграв АЕКу. Поединок прошел в Дирксхорне на стадионе "Sportpark vv Dirkshorn" и завершился разгромной победой греческого клуба со счетом 5:0.

В первом матче на сборах в Нидерландах чемпион Украины сыграл вничью с АЗ (Алкмар) — 3:3.

Напомним, что уже 29 июля "Шахтер" проведет свой первый матч в новом сезоне чемпионата Украины. "Горняки" на выезде сыграют против харьковского "Металлиста-1925". Встреча начнется в 17:00.

Напомним, "Шахтер" запросил за переход вратаря сборной Украины Анатолия Трубина в "Интер" 35 миллионов евро, из-за чего трансфер находится на грани срыва. Кроме того, голкипер Горняков получил предложение из Саудовской Аравии.