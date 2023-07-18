Шахтар — Аякс: онлайн-трансляція матчу

У вівторок, 18 липня, донецький "Шахтар" проводить черговий товариський матч на тренувальному зборі у Нідерландах.

Чемпіон України грає з амстердамським "Аяксом". Поєдинок стартував о 15:00 за київським часом.

Трансляція зустрічі доступна на YouTube-каналі "Шахтаря".

13 липня донецький клуб провів свій другий спаринг на літньому тренувальному зборі в Нідерландах, програвши АЕКу. Поєдинок пройшов у Дірксхорні на стадіоні Sportpark vv Dirkshorn і завершився розгромною перемогою грецького клубу з рахунком 5:0.

У першому матчі на зборах у Нідерландах чемпіон України зіграв унічию з АЗ (Алкмар) – 3:3.

Нагадаємо, що вже 29 липня "Шахтар" проведе свій перший матч у новому сезоні чемпіонату України. "Гірники" на виїзді зіграють проти харківського "Металіста-1925". Зустріч розпочнеться о 17:00.

Нагадаємо, "Шахтар" запросив за перехід воротаря збірної України Анатолія Трубіна в "Інтер" 35 мільйонів євро, через що трансфер перебуває на межі зриву. Крім того, голкіпер Гірників отримав пропозицію із Саудівської Аравії.