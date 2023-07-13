"Шахтар" — АЕК: пряма відеотрансляція матчу

Другим суперником Гірників у Нідерландах стане грецький АЕК

У четвер, 13 липня, донецький "Шахтар" проведе свій другий спаринг на літньому тренувальному зборі в Нідерландах. Напередодні Гірників очолив нідерландський фахівець Патрік ван Леувен.

Пряма відеотрансляція матчу "Шахтар" — АЕК (Афіни) буде доступна на клубному YouTube-каналі донеччан. Матч пройде в Дірксхорні на стадіоні Sportpark vv Dirkshorn, початок — о 18:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Шахтар" — АЕК

12 липня підопічні Патріка ван Леувена відпрацювали ранкове тренування на полі готельного комплексу у Роттердамі.

Сесія тривала трохи більше як годину. Для початку Гірники провели розминку, пограли у квадрати та проробили бігову роботу, після чого двома групами працювали над тактичними аспектами. Також тренерський штаб донеччан запропонував футболістам ігрові вправи та серію ударів по воротах, а завершилося тренування двостороннім матчем на все поле. Увечері команда здобула вільний час для відпочинку перед грою з АЕКом.

У першому матчі на зборах у Нідерландах "Шахтар" зіграв унічию з АЗ (Алкмар) — 3:3.

Нагадаємо, "Шахтар" запросив за перехід воротаря збірної України Анатолія Трубіна в "Інтер" 35 мільйонів євро, через що трансфер перебуває на межі зриву. Крім того, голкіпер Гірників отримав пропозицію із Саудівської Аравії.