"Шахтер" - АЕК: прямая видеотрансляция матча

Вторым соперником Горняков в Нидерландах станет греческий АЕК

В четверг, 13 июля, донецкий "Шахтер" проведет свой второй спарринг на летнем тренировочном сборе в Нидерландах. Накануне Горняков возглавил нидерландский специалист Патрик ван Леувен.

Прямая видеотрансляция матча "Шахтер" — АЕК (Афины) будет доступна на клубном YouTube-канале дончан. Матч пройдет в Дирксхорне на стадионе "Sportpark vv Dirkshorn", начало — в 18:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Шахтер" — АЕК

12 июля подопечные Патрика ван Леувена отработали утреннюю тренировку на поле гостиничного комплекса в Роттердаме.

Сессия длилась чуть больше часа. Для начала Горняки провели разминку, поиграли в квадраты и проделали беговую работу, после чего двумя группами работали над тактическими аспектами. Также тренерский штаб дончан предложил футболистам игровые упражнения и серию ударов по воротам, а завершили все двусторонним матчем на все поле. Вечером команда получила свободное время для отдыха перед игрой с АЕКом.

В первом матче на сборах в Нидерландах "Шахтер" сыграл вничью с АЗ (Алкмар) — 3:3.

Напомним, "Шахтер" запросил за переход вратаря сборной Украины Анатолия Трубина в "Интер" 35 миллионов евро, из-за чего трансфер находится на грани срыва. Кроме того, голкипер Горняков получил предложение из Саудовской Аравии.