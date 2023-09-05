Деревья на трибунах и бурьян вместо газона: легендарный стадион "Метеор" в Днепре превратися в заброшку (фото)

Здесь могли разместиться около 25 тысяч болельщиков

Легендарная футбольная арена "Метеор" в Днепре оказалась заброшенной. Сейчас за стадионом никто не следит и вместо газона на футбольном поле растут бурьяны.

Фото того, как выглядит арена сейчас, опубликовал местный Телеграм-канал. На снимках видно, что тут не следят не только за самим полем, но и за трибунами, на которых начали расти деревья.

Интересно, что еще в 2021 году здесь проводили матчи Первой лиги Украины по футболу.

Так арена выглядела в мае 2021 года

В последне время (до 2021 года) "Метеор" был домашним стадионом для команды из Днепропетровской области "ВПК-Агро". После расформирования клуба на стадионе перестали проводить матчи на профессиональном уровне.

Именно на "Метеоре" проводил свои матчи легендарный "Днепр". Арена вмещает около 25 тысяч зрителей. Выступая на этой арене местная команда дважды становилась чемпионами СССР в 1983-м и 1989-м.

Также здесь играла и сборная Украины.

Теперь же арена выглядит так:

Отметим, что рядом со стадионом расположен и бассейн "Метеор", который пострадал от ракетного удара россиян в августе этого года.

Ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит один из лучших стадионов Европы "Донбасс Арена" в Донецке спустя 9 лет оккупации.