Дерева на трибунах та бур’ян замість газону: легендарний стадіон "Метеор" у Дніпрі став занедбаним місцем (фото)

Тут могли розміститися близько 25 тисяч уболівальників

Легендарна футбольна арена "Метеор" у Дніпрі виявилася нікому непотрібною. Наразі за стадіоном ніхто не стежить і замість газону на футбольному полі ростуть бур’яни.

Фото того, як зараз виглядає арена, опублікував місцевий Телеграм-канал. На знімках видно, що тут не стежать не лише за самим полем, а й за трибунами, де почали рости дерева.

Цікаво, що ще 2021 року тут проводили матчі Першої ліги України з футболу.

Так арена виглядала у травні 2021 року

Останнім часом (до 2021 року) "Метеор" був домашнім стадіоном для команди із Дніпропетровської області "ВПК-Агро". Після розформування клубу на стадіоні припинили проводити матчі на професійному рівні.

Саме на "Метеорі" проводив свої матчі легендарний "Дніпро". Арена вміщує близько 25 тисяч глядачів. Виступаючи на цій арені місцева команда двічі ставала чемпіонами СРСР 1983-го та 1989-го.

Також тут грала збірна України.

Тепер арена виглядає так:

Зазначимо, що поряд зі стадіоном розташований басейн "Метеор", який постраждав від ракетного удару росіян у серпні цього року.

Раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає один із найкращих стадіонів Європи "Донбас Арена" в Донецьку через 9 років окупації.