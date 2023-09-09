Украина - Англия: Уокер сравнивает счет еще до перерыва

Наша команда была впереди почти 20 минут, но пропустила

Сборная Украины не смогла уйти на перерыв при победном счете над командой Англии. Под занавес первой половины встречи наши футболисты пропустили мяч от защитника англичан Кайла Уокера.

Игрок "Манчестер Сити" сравнял счет после шикарной передачи от капитана сборной Англии Гарри Кейна. Первый тайм завершился со счетом 1:1.

Стоит отметить, что в эпизоде с пропущенным мячом своего футболиста "потерял" Виталий Миколенко.

На 26-й минуте встречи наша команда вышла вперед после точного удара лидера сборной Украины Александра Зинченко.

У сборной Украины после трех сыгранных матчей в активе шесть баллов и второе место в турнирной таблице. Англичане сыграли на матч больше и выиграли все четыре встречи. Они являются лидерами отборочной группы, набрав 12 баллов.

Третьей в нашей группе идут итальянцы, которые после двух матчей имеют три балла. 9 сентября они сыграют против сборной Северной Македонии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что нужно знать турнирных раскладах сборной Украины в отборе Евро-2024.