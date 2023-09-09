Україна — Англія: Вокер зрівнює рахунок ще до перерви

Наша команда була попереду майже 20 хвилин, але пропустила

Збірна України не змогла піти на перерву за переможного рахунку над командою Англії. Наприкінці першої половини зустрічі наші футболісти пропустили м’яч від захисника англійців Кайла Вокера.

Гравець "Манчестер Сіті" зрівняв рахунок після розкішної передачі від капітана збірної Англії Гаррі Кейна. Перший тайм завершився з рахунком 1:1.

Варто зазначити, що в епізоді із пропущеним м’ячем свого футболіста "втратив" Віталій Миколенко.

На 26-й хвилині зустрічі наша команда вийшла вперед після влучного удару лідера збірної України Олександра Зінченка.

У збірної України після трьох зіграних матчів в активі шість балів та друге місце у турнірній таблиці. Англійці зіграли на матч більше та виграли всі чотири зустрічі. Вони є лідерами відбірної групи, набравши 12 балів.

Третьою у нашій групі йдуть італійці, які після двох матчів мають три бали. 9 вересня вони зіграють проти збірної Північної Македонії.

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