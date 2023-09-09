Україна – Англія: Зінченко виводить нашу команду вперед (відео)

Збірна України вийшла вперед у матчі проти команди Англії. Зустріч відбувається у рамках відбору чемпіонату Європи-2024.

Перший гол у матчі забив хавбек та лідер нашої збірної Олександр Зінченко. Він відзначився точним ударом після прострілу з флангу від Юхима Коноплі.

Зірка української команди та лондонського "Арсеналу" вразила ворота грізного суперника на 26-й хвилині зустрічі. У стрімкій контратаці Віктор Циганков простягнув м’яч до штрафного суперника, після чого дав на хід передачу Коноплі, а той прострілив у штрафний майданчик, звідки першим же дотиком Зінченко відправив м’яч у сітку воріт!

Загалом територіальною перевагою володіють номінальні гості, хоча наші футболісти регулярно відповідають на атаки англійців своїми контрвипадами.

У збірної України трьох матчів в активі шість балів та друге місце у турнірній таблиці. Англійці ж є лідерами відбірної групи, перемігши у всіх своїх іграх.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про турнірні розклади збірної України у відборі Євро-2024.