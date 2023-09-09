Украина - Англия: Зинченко выводит нашу команду вперед (видео)

Сборная Украины вышла вперед в матче против команды Англии. Встреча проходит в рамках отбора чемпионата Европы-2024.

Первый гол в матче забил хавбек и лидер нашей сборной Александр Зинченко. Он отметился точным ударом после прострела с фланга от Ефима Конопли.

Звезда украинской команды и лондонского "Арсенала" поразил ворота грозного соперника на 26-й минуте встречи. В стремительной контратаке Виктор Цыганков протянул мяч до штрафной соперника, после чего дал на ход передачу Конопле, а тот прострелил в штрафную, откуда первым же касанием Зинченко отправил мяч в сетку ворот!

В целом же территориальным преимуществом владеют номинальные гости, хотя наши футболисты регулярно отвечают на атаки англичан своими контрвыпадами.

У сборной Украины трех матчей в активе шесть баллов и второе место в турнирной таблице. Англичане же являются лидерами отборочной группы, победив во всех своих играх.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно турнирных раскладах сборной Украины в отборе Евро-2024.