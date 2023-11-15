"Неприятный нападающий": в сборной Украины назвали главную угрозу в команде Италии

Для выхода на Евро-2024 Украине нужно побеждать

Сборная Украины по футболу активно готовится к матчу против команды Италии в отборе Евро-2024. Уже сейчас наши футболисты детально изучают соперника и понимают, от кого ожидать наибольшей угрозы.

Как заявил нападающий сборной Украины Даниил Сикан, в составе итальянцев он может выделить нападающего Джакомо Распадори. По словам украинца, этот футболист выделяется своей скоростью и в целом против него тяжело играть, пишет ВЗБІРНА.

"Многие футболисты хорошие. Распадори очень быстрый, постоянно с мячом на ноге, неприятный нападающий. Да и Италия очень неприятная команда, они так сложны на поле. Все такие кусачие, тяжело с ними играть", — сказал молодой форвард "Шахтера".

При этом Сикан считает, что в первой игре с итальянцами наша сборная выглядела очень неплохо, хотя и проиграла.

"Мы с каждым днем становимся сильнее. Мы сделали выводы, думаю, все их сделали из последнего матча, и будем надеяться только на лучшее", — отметил он.

Напомним, чтобы гарантировать место в финальной части Евро-2024 сборной Украины нужно обыгрывать Италию. Встреча пройдет 20 ноября.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сейчас сборная Украины расположилась на 2 месте в группе С отбора на Евро-2024.