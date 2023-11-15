"Неприємний нападник": у збірній України назвали головну загрозу у команді Італії

Для виходу на Євро-2024 Україні потрібно перемагати

Збірна України з футболу активно готується до матчу проти команди Італії у відборі Євро-2024. Вже зараз наші футболісти детально вивчають суперника та розуміють, від кого чекати найбільшої загрози.

Як заявив нападник збірної України Данило Сікан, у складі італійців він може виділити нападаючого Джакомо Распадорі. За словами українця, цей футболіст вирізняється своєю швидкістю і загалом проти нього важко грати, пише ВЗБІРНА.

"Багато футболістів хороші. Распадорі дуже швидкий, постійно з м’ячем на нозі, неприємний нападник. Та й Італія дуже неприємна команда, вони такі складні на полі. Усі такі кусючі, важко з ними грати", — сказав молодий форвард "Шахтаря".

При цьому Сікан вважає, що у першій грі з італійцями наша збірна виглядала дуже непогано, хоч і програла.

"Ми з кожним днем стаємо сильнішими. Ми зробили висновки, думаю, всі їх зробили з останнього матчу, і сподіватимемося лише на краще", — зазначив він.

Нагадаємо, щоби гарантувати місце у фінальній частині Євро-2024 збірній України потрібно обігравати Італію. Зустріч відбудеться 20 листопада.

Раніше "Телеграф" писав про те, що зараз збірна України розташувалася на 2-му місці в групі С відбору на Євро-2024.