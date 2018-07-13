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Жителей села в Гренландии эвакуируют из-за гигантского айсберга

Айсберг в Гренландии
16:13 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф

Айсберг буквально нависает над домами небольшого островного поселка Иннаарсуит на северо-западе Гренландии.

Гигантский айсберг, который подошел вплотную к берегам Гренландии, вызвал панику среди жителей небольшого села.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Independent.

Местные органы власти объявили чрезвычайное положение и приказали людям покинуть дома и двигаться выше по крутому склону, на котором расположено село.

Жители села напуганы тем, что айсберг, который прекратил дрейфовать и застрял на дне, начнет таять и от него будут отламываться глыбы льда, создавая волны, способные затопить их дома.

"Здесь 180 жителей, и мы очень обеспокоены и напуганы", - сказал Карл Петерсен, председатель совета села Иннааарсуит.

По его словам, за ситуацией пристально следят чрезвычайные службы Гренландии, неподалеку расположен корабль ВМФ Дании.

Местные же жители надеются на сильный ветер, который мог бы сместить айсберг, чтобы тот отошел дальше в море.

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Айсберг, Гренландия, Иннаарсуит, Карл Петерсен.
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