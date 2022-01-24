Гороскоп на 24 января: Водолеям стоит обратить внимание на свое здоровье, а Весам - провести время с семьей

Астрологический прогноз на этот понедельник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп советует Овну продумывать свои действия. Неприятности могут прийти оттуда, откуда вы их совсем не ждете.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы, этот день хорош для решения личных проблем. Отношения с близкими людьми будут складываться довольно напряженно, но вы сможете изменить ситуацию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У некоторых представителей вашего знака появится возможность значительно улучшить ситуацию в сфере финансов. Деньги с небес, увы, не упадут, но вы сможете найти выгодную подработку.

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Рак (22 июня — 22 июля)

24 января у Рака будет шанс выявить тех, кто давно скрывал свое истинное лицо. Сюрпризы будут малоприятные, но пережить это придется.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня вас как будто специально будут провоцировать на конфликт. Не раздражайтесь из-за глупых шуток и не обижайтесь на критические замечания.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если усердно и добросовестно трудиться, то можно многого добиться.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодняшний вечер желательно провести в кругу семьи — близкие люди сумеют поднять настроение.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Удачно пройдут спортивные мероприятия, есть шанс занять высокие места.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня лучше провести день в спокойной домашней атмосфере. Обсудите хозяйственно-бытовые проблемы и прислушайтесь к пожеланиям своих родственников.

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Козерог (22 декабря — 19 января)

Вас ждут серьезные перемены в жизни. В большей степени, они коснутся профессиональной стороны. Не исключена командировка за границу или новая должность.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Внимательно отнеситесь к здоровью, откажитесь от нагрузок любого характера. При плохом самочувствии обязательно обратитесь к врачу.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодняшний день идеален для решения производственных вопросов. Вы станете очень убедительны и сможете найти аргументы в любом споре.

Напомним, что новый год с 1 февраля будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Кого из знаков восточного гороскопа ждут препятствия в 2022-м — смотрите в нашем материале.

Добавим, что бы вам не сулили звезды и планеты, веселые анекдоты от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!