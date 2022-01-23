Настоящие оптимисты видят в конце туннеля не только Свет, но и Наташ: веселые шутки на вечер

Чтобы вы не грустили в этот холодный зимний вечер, "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.

Она уже полгода твердила "У меня есть ты, а остальное не считается". Пришёл пораньше с работы, остальное вышло из ванной в моём халате.

Обожаю тот момент из детства, когда мать дарит вам подарок на Новый год и говорит: "От нас с папой!" И ты смотришь на отца и понимаешь, что он понятия не имеет что там внутри.

Не расстраивайтесь, если вас жутко тянет жрать в темное время суток, может вы просто жрица ночи!

Молодежная мода на оверсайз — это подсознательное желание донашивать шмотки за старшим братом, которого никогда не было.

Лет в 15-20 я думал, что сорокалетние люди все очень старые, у них все болит и они уже ничего не хотят. Оказался прав.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тещах и зятьях, вам сюда.