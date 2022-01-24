Гороскоп на 24 січня: Водоліям варто звернути увагу на своє здоров’я, а Терезам — провести час із сім’єю

Астрологічний прогноз цього понеділка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Гороскоп радить Овну продумувати свої події. Проблеми можуть прийти звідти, звідки ви їх зовсім не чекаєте.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці, цей день вдалий для розв'язання особистих проблем. Відносини з близькими людьми будуть складатися досить напружено, але ви зможете змінити ситуацію.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У деяких представників вашого знака з’явиться можливість значно покращити ситуацію у сфері фінансів. Гроші з небес, на жаль, не впадуть, але ви зможете знайти вигідний підробіток.

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Рак (22 червня — 22 липня)

24 січня Рак матиме шанс виявити тих, хто давно приховував своє справжнє обличчя. Сюрпризи будуть малоприємними, але пережити це доведеться.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні вас начебто спеціально провокуватимуть на конфлікт. Не дратуйте через дурні жарти і не ображайтеся на критичні зауваження.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Якщо старанно і сумлінно трудитися, то можна багато чого досягти.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогоднішній вечір бажано провести у родинному колі — близькі люди зможуть підняти настрій.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Успішно пройдуть спортивні заходи, є шанс зайняти високі місця.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні краще провести день у спокійній домашній атмосфері. Обговоріть господарсько-побутові проблеми та прислухайтеся до побажань своїх родичів.

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Козеріг (22 грудня — 19 січня)

На вас чекають серйозні зміни в житті. Переважно вони торкнуться професійної сторони. Не виключено відрядження за кордон чи нову посаду.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Уважно поставтеся до здоров’я, відмовтеся від будь-яких навантажень. При поганому самопочутті обов’язково зверніться до лікаря.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогоднішній день є ідеальним для розв'язання виробничих питань. Ви станете дуже переконливими і зможете знайти аргументи в будь-якій суперечці.

Нагадаємо, що новий рік з 1 лютого буде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Кого зі знаків східного гороскопа чекають перешкоди 2022-го — дивіться у нашому матеріалі.

Додамо, щоб вам не обіцяли зірки і планети, веселі анекдоти від "Телеграфа" завжди піднімуть настрій!