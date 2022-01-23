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Справжні оптимісти бачать наприкінці тунелю не лише "свет", а й Наташ: веселі жарти на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Справжні оптимісти бачать наприкінці тунелю не лише "свет", а й Наташ: веселі жарти на вечір Новина оновлена 23 січня 2022, 17:15

Чергова добірка найсмішніших вечірніх анекдотів

Щоб ви не сумували цього холодного зимового вечора, "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.

Вона вже півроку твердила "У мене є ти, а решта не рахується". Прийшов раніше з роботи, решта вийшла з ванної в моєму халаті.

Люблю той момент із дитинства, коли мати дарує вам подарунок на Новий рік і каже: "Від нас із татом!" І ти дивишся на батька і розумієш, що він гадки не має що там усередині.

Не засмучуйтесь, якщо вас моторошно тягне жерти в темний час доби, може ви просто нічна жриця!

Молодіжна мода на оверсайз — це підсвідоме бажання доношувати шмотки за старшим братом, якого ніколи не було.

Років у 15-20 я думав, що сорокарічні люди всі дуже старі, у них все болить, і вони вже нічого не хочуть.

Виявився правий.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещу і зятя, вам сюди.

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