Справжні оптимісти бачать наприкінці тунелю не лише "свет", а й Наташ: веселі жарти на вечір
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Щоб ви не сумували цього холодного зимового вечора, "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.
Вона вже півроку твердила "У мене є ти, а решта не рахується". Прийшов раніше з роботи, решта вийшла з ванної в моєму халаті.
Люблю той момент із дитинства, коли мати дарує вам подарунок на Новий рік і каже: "Від нас із татом!" І ти дивишся на батька і розумієш, що він гадки не має що там усередині.
Не засмучуйтесь, якщо вас моторошно тягне жерти в темний час доби, може ви просто нічна жриця!
Молодіжна мода на оверсайз — це підсвідоме бажання доношувати шмотки за старшим братом, якого ніколи не було.
Років у 15-20 я думав, що сорокарічні люди всі дуже старі, у них все болить, і вони вже нічого не хочуть.
Виявився правий.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещу і зятя, вам сюди.