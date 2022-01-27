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Гороскоп на 27 января: Водолеям стоит прислушаться к интуиции, а Рыбам можно отправляться на шопинг

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Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 27 января
Гороскоп на 27 января

Астрологический прогноз на этот четверг

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня у представителей вашего знака появится возможность выйти на новый уровень в карьере — ждите выгодных и заманчивых предложений от деловых партнеров.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня у вас появится тяга к творчеству — звезды советуют не рассуждать, а смело воплощать планы в жизнь.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Аккуратно озвучивайте то, что держали в своих мыслях. Если вы сегодня продемонстрируете гнев или злость, то вероятнее всего разругаетесь с близкими людьми в пух и прах.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вам стоит быть сдержаннее, особенно на работе. Не критикуйте сослуживцев и проявите инициативу.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня вам нужно больше действовать, а не придумывать себе нечто космическое.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вам нужно всерьез позаботиться о своем здоровье. Особенно, если недавно вы уже переболели.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вас ждет непростой день, однако его итог будет во многом зависеть от вашего отношения к ситуации. Звезды советуют не обращать внимание на коллег и не обижаться на придирки начальства.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Отличный день. Вы без труда реализуете сегодняшние планы и сможете освободить время для полноценного отдыха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Постарайтесь сегодня контролировать эмоции и держитесь подальше от людей, которые чересчур активно пытаются с вами подружиться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня многие представители вашего знака могут рассчитывать на приятные сюрпризы от фортуны. Успешно разрешится вопрос, связанный с пересмотром документов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вам будет сложно сосредоточиться на делах, ведь эти сутки будут наполнены соблазнами. Чтобы принять правильное решение, прислушайтесь к себе и советуйтесь с интуицией.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодняшний вечер можно посвятить шопингу — красивых вещей, как говорится, много не бывает.

Напомним, что новый год с 1 февраля будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Кого из знаков восточного гороскопа ждут препятствия в 2022-м — смотрите в нашем материале.

Добавим, что бы вам не сулили звезды и планеты, смешными анекдоты от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!

Теги:
#Гороскоп #Астрологический гороскоп #Гороскоп сегодня #Ежедневный гороскоп
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