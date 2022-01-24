Гороскоп Таро на неделю: Скорпионам пора потрудиться, а Девам - срочно попробовать что-то новое

Несколько знаков будут склонны к конфликтам и саморазрушению

Для очень многих начало 2022 года не задалось, однако последняя неделя января принесет многим отличные возможности.

Об этом можно судить по гороскопу Таро, который "Телеграф" составил для каждого знака Зодиака на неделю с 24 по 30 января 2022 года.

Вот какие карты выпали в этот раз

Овен — Двойка мечей

На этой неделе Вы будете очень раздражительными и велика вероятность возникновения конфликтов, — постарайтесь просто переждать эти дни, после у Вас обязательно получится найти внутреннее равновесие.

Телец — Умеренность

Эта карта указывает на то, что в ближайшие несколько дней обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, вследствие чего может получиться реализовать что-то, что Вы давно хотели. Дерзайте!

Близнецы — Мир

Это очень позитивная карта, которая говорит, что Вы сможете открыть в себе что-то новое, сменить работу или место жительства, отправиться в путешествие или каким-либо другим образом сделать шаг к благополучию и успеху.

Рак — Паж мечей

Судя по всему, следующие дни Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Лев — Отшельник

На этой неделе слушайте свой внутренний голос и ни секунды в нем не сомневайтесь, — тогда начатое дело получится довести до конца. Со стороны тоже может прийти хороший совет, не проморгайте.

Дева — перевернутый Иерофант

В ближайшие дни не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному во всех сферах жизни, — можете сменить образ, попробовать что-то эдакое в постели с любимым или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, оно обязательно пойдет Вам на пользу.

Весы — пустая карта

В колоде есть две карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам невозможно дать прогноз ситуации, — возможно, исход еще не может быть определен, или же Вы просто не хотите услышать ответ на волнующий вопрос.

Скорпион — Восьмерка пентаклей

На этой неделе Вы будете "в ресурсе" плодотворно работать над собой, можете познакомиться в нужными людьми или возможно даже откроете новое дело. Не медлите, все приложенные сейчас усилия окупятся.

Стрелец — перевернутая Пятерка мечей

Сожалеем, ибо второе название этой карты "Владыка поражения", и она указывает на то, что в ближайшее время Вы можете столкнуться с утратой, позором, предательством, проигрышем или даже похоронами.

Козерог — Семерка жезлов

На этой неделе Вы можете вступить в конфликт с кем-то, но у Вас хватит сил и мужества отстоять свою точку зрения, главное не теряйте смелости и решительности, — тогда получится достичь успеха.

Водолей — перевернутый Маг

В этом положении карта говорит, что в ближайшую неделю Вы можете столкнуться с непоследовательностью и беспорядком. Возможно, Вы обдумываете совершение безнравственного поступка, или же наоборот кто-то другой несправедливо поступит с Вами.

Рыбы — перевернутая Колесница

Это карта поражения и неудачи, указывающая на то, что Ваши эмоции вышли из-под контроля и затмили разум, из-за чего Вы подвержены импульсивным, непродуманным и иногда даже жестоким поступкам и саморазрушению. В ближайшие дни Вы будете склонны к обжорству, пьянству и другим видам злоупотребления, — держите себя в руках.

Ранее "Телеграф" также предлагал погадать на картах Таро онлайн, что ждет Вас в ближайшее время.