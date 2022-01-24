Гороскоп Таро на тиждень: Скорпіонам настав час попрацювати, а Дівам — терміново спробувати щось нове
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Кілька знаків будуть схильні до конфліктів та саморуйнування
Для багатьох початок 2022 року не задався, однак останній тиждень січня принесе багатьом відмінні можливості.
Про це можна судити з гороскопу Таро, який "Телеграф" склав для кожного знака Зодіаку на тиждень із 24 по 30 січня 2022 року.
Овен — Двійка мечів
Цього тижня Ви будете дуже дратівливими і велика ймовірність виникнення конфліктів, — постарайтеся просто перечекати ці дні, після чого Вам обов’язково вдасться знайти внутрішню рівновагу.
Телець — Помірність
Ця карта вказує на те, що протягом найближчих кількох днів обставини зійдуться сприятливим для Вас чином, внаслідок чого може вийти реалізувати щось, що Ви давно хотіли. Дерзайте!
Близнюки — Світ
Це дуже позитивна карта, яка каже, що Ви зможете відкрити в собі щось нове, змінити роботу чи місце проживання, відправитися в подорож чи іншим чином зробити крок до благополуччя та успіху.
Рак — Паж мечів
Зважаючи на все, наступні дні Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення або начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.
Лев — Путівник
Цього тижня слухайте свій внутрішній голос і жодної секунди в ньому не сумнівайтеся, тоді розпочату справу вдасться довести до кінця. З боку теж може прийти гарна порада, не проморгайте.
Діва — перевернутий Ієрофант
Найближчими днями не бійтеся вдаватися до нового та ексцентричного у всіх сферах життя, — можете змінити образ, спробувати щось цікаве в ліжку з коханим або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми, воно обов’язково піде Вам на користь.
Терези — порожня карта
У колоді є дві карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин неможливо дати прогноз ситуації, — можливо, результат ще не може бути визначений, або ж Ви просто не хочете почути відповідь на хвилююче питання.
Скорпіон — Вісімка пентаклів
Цього тижня Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над собою, можете познайомитися з потрібними людьми або, можливо, навіть відкриєте нову справу. Не зволікайте, всі докладені зараз зусилля окупляться.
Стрілець — перевернута П’ятірка мечів
На жаль, друга назва цієї карти "Владика поразки", і вона вказує на те, що найближчим часом Ви можете зіткнутися з втратою, ганьбою, зрадою, програшем або навіть похороном.
Козеріг — Сімка жезлів
Цього тижня Ви можете вступити в конфлікт з кимось, але у Вас вистачить сил і мужності відстояти свою точку зору, головне не втрачайте сміливості та рішучості, тоді вдасться досягти успіху.
Водолій — перевернутий Маг
У цьому положенні карта каже, що найближчого тижня Ви можете зіткнутися з непослідовністю та безладдям. Можливо, Ви обмірковуєте здійснення аморального вчинку, або ж навпаки хтось інший несправедливо вчинить з Вами.
Риби — перевернута Колісниця
Це карта поразки і невдачі, що вказує на те, що Ваші емоції вийшли з-під контролю і затьмарили розум, через що Ви схильні до імпульсивних, непродуманих і іноді навіть жорстоких вчинків і саморуйнування. Найближчими днями Ви можете захопитися обжерством, алкоголем чи іншими видами зловживання — тримайте себе в руках.
Раніше "Телеграф" також пропонував погадати на картах Таро онлайн, що чекає на Вас найближчим часом.
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