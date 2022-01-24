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Гороскоп Таро на тиждень: Скорпіонам настав час попрацювати, а Дівам — терміново спробувати щось нове

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися, що чекає кожен знак цього тижня
Розібралися, що чекає кожен знак цього тижня

Кілька знаків будуть схильні до конфліктів та саморуйнування

Для багатьох початок 2022 року не задався, однак останній тиждень січня принесе багатьом відмінні можливості.

Про це можна судити з гороскопу Таро, який "Телеграф" склав для кожного знака Зодіаку на тиждень із 24 по 30 січня 2022 року.

Ось які карти випали цього разу
Ось які карти випали цього разу

Овен — Двійка мечів

Цього тижня Ви будете дуже дратівливими і велика ймовірність виникнення конфліктів, — постарайтеся просто перечекати ці дні, після чого Вам обов’язково вдасться знайти внутрішню рівновагу.

Телець — Помірність

Ця карта вказує на те, що протягом найближчих кількох днів обставини зійдуться сприятливим для Вас чином, внаслідок чого може вийти реалізувати щось, що Ви давно хотіли. Дерзайте!

Близнюки — Світ

Це дуже позитивна карта, яка каже, що Ви зможете відкрити в собі щось нове, змінити роботу чи місце проживання, відправитися в подорож чи іншим чином зробити крок до благополуччя та успіху.

Рак — Паж мечів

Зважаючи на все, наступні дні Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення або начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Лев — Путівник

Цього тижня слухайте свій внутрішній голос і жодної секунди в ньому не сумнівайтеся, тоді розпочату справу вдасться довести до кінця. З боку теж може прийти гарна порада, не проморгайте.

Діва — перевернутий Ієрофант

Найближчими днями не бійтеся вдаватися до нового та ексцентричного у всіх сферах життя, — можете змінити образ, спробувати щось цікаве в ліжку з коханим або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми, воно обов’язково піде Вам на користь.

Терези — порожня карта

У колоді є дві карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин неможливо дати прогноз ситуації, — можливо, результат ще не може бути визначений, або ж Ви просто не хочете почути відповідь на хвилююче питання.

Скорпіон — Вісімка пентаклів

Цього тижня Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над собою, можете познайомитися з потрібними людьми або, можливо, навіть відкриєте нову справу. Не зволікайте, всі докладені зараз зусилля окупляться.

Стрілець — перевернута П’ятірка мечів

На жаль, друга назва цієї карти "Владика поразки", і вона вказує на те, що найближчим часом Ви можете зіткнутися з втратою, ганьбою, зрадою, програшем або навіть похороном.

Козеріг — Сімка жезлів

Цього тижня Ви можете вступити в конфлікт з кимось, але у Вас вистачить сил і мужності відстояти свою точку зору, головне не втрачайте сміливості та рішучості, тоді вдасться досягти успіху.

Водолій — перевернутий Маг

У цьому положенні карта каже, що найближчого тижня Ви можете зіткнутися з непослідовністю та безладдям. Можливо, Ви обмірковуєте здійснення аморального вчинку, або ж навпаки хтось інший несправедливо вчинить з Вами.

Риби — перевернута Колісниця

Це карта поразки і невдачі, що вказує на те, що Ваші емоції вийшли з-під контролю і затьмарили розум, через що Ви схильні до імпульсивних, непродуманих і іноді навіть жорстоких вчинків і саморуйнування. Найближчими днями Ви можете захопитися обжерством, алкоголем чи іншими видами зловживання — тримайте себе в руках.

Раніше "Телеграф" також пропонував погадати на картах Таро онлайн, що чекає на Вас найближчим часом.

Теги:
#Гороскоп #Прогноз Таро
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