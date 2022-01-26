Конечно можно прилететь и на крыльях, но на метле - то оно быстрее получается: позитивная подборка анекдотов на вечер
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Говорят, тем, кто проработал в " Икее" пять лет, наконец показывают, как выйти и уехать домой.
Знаете, Сёма, брюки таки гораздо важнее жены! Есть много мест, куда можно пойти без вашей Софочки, но совсем невозможно прийти без брюк!
Сходил в стоматологию узнать за цены на протезирование. Таки блендер на порядок дешевле…
— Сколько времени вы тратите на сон каждый день?
— Два-три часа.
— Но этого мало!
— Нормально. Ночью-то я сплю часов по десять.
Читаю на одном известном сайте отзыв к телефону:
— Мне повезло — я его просто нашел на улице. Купить такой можно только от отчаяния или в приступе ненависти к самому себе.
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