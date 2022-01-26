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Конечно можно прилететь и на крыльях, но на метле - то оно быстрее получается: позитивная подборка анекдотов на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Конечно можно прилететь и на крыльях, но на метле - то оно быстрее получается: позитивная подборка анекдотов на вечер Новость обновлена 26 января 2022, 17:08

Уморительные анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез

На нашем сайте собраны только самые лучшие анекдоты. Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся!

Говорят, тем, кто проработал в " Икее" пять лет, наконец показывают, как выйти и уехать домой.

Знаете, Сёма, брюки таки гораздо важнее жены! Есть много мест, куда можно пойти без вашей Софочки, но совсем невозможно прийти без брюк!

Сходил в стоматологию узнать за цены на протезирование. Таки блендер на порядок дешевле…

— Сколько времени вы тратите на сон каждый день?

— Два-три часа.

— Но этого мало!

— Нормально. Ночью-то я сплю часов по десять.

Читаю на одном известном сайте отзыв к телефону:

— Мне повезло — я его просто нашел на улице. Купить такой можно только от отчаяния или в приступе ненависти к самому себе.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о детях, вам сюда.

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