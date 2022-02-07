Гороскоп на 7 февраля: Рыбам необходимо проявить самостоятельность, а Козерогам - переждать бурю в родных стенах

Стоит быть осторожнее с незнакомцами, чтобы не стать жертвой обмана

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день для представителей творческих профессий. Сегодня фортуна улыбнутся во всех начинаниях.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Перегружать себя работой не стоит. Этот понедельник лучше подходит для домашних хлопот.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам сегодня придется быть немного подозрительнее. Есть большая вероятность попасть в ловушку мошенников.

Рак (22 июня — 22 июля)

Идеальный день для романтики, поисков второй половинки. Работу стоит отодвинуть на второй план.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам сегодня нельзя себя перегружать работой. Восстановить равновесие после напряженного дня поможет общение с близкими людьми.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня будет приветствоваться командная работа. Не бойтесь просить совета у своих коллег.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Пора проявить свои сильные стороны. Этот понедельник подходит для обучения, развития талантов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хороший день для физических нагрузок. Скорпионам сегодня нельзя лениться. Будьте активны, сходите в спортзал, чтобы избежать нервных срывов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Только трудолюбивые Стрельцы будут в почете ночных светил. Направьте свою энергию в созидательное русло, займитесь творчеством.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам не стоит выходить из своей зоны комфортна. Сегодня лучше быть поближе к родным, чтобы лишний раз не наткнуться на неприятности.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня Водолеи смогут почерпнуть знания из общения с авторитетным человеком. Хороший день для общения с противоположным полом.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам пора заканчивать винить в своих проблемах окружающих. Нельзя перекладывать ответственность за свою жизнь на других.

Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Кого ждет судьбоносная встреча в последнем месяце зимы согласно раскладу карт Таро — узнайте в нашем материале. Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, уморительные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!