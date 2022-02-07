Гороскоп на 7 февраля: Рыбам необходимо проявить самостоятельность, а Козерогам - переждать бурю в родных стенах
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Стоит быть осторожнее с незнакомцами, чтобы не стать жертвой обмана
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Благоприятный день для представителей творческих профессий. Сегодня фортуна улыбнутся во всех начинаниях.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Перегружать себя работой не стоит. Этот понедельник лучше подходит для домашних хлопот.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам сегодня придется быть немного подозрительнее. Есть большая вероятность попасть в ловушку мошенников.
Рак (22 июня — 22 июля)
Идеальный день для романтики, поисков второй половинки. Работу стоит отодвинуть на второй план.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львам сегодня нельзя себя перегружать работой. Восстановить равновесие после напряженного дня поможет общение с близкими людьми.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня будет приветствоваться командная работа. Не бойтесь просить совета у своих коллег.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Пора проявить свои сильные стороны. Этот понедельник подходит для обучения, развития талантов.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Хороший день для физических нагрузок. Скорпионам сегодня нельзя лениться. Будьте активны, сходите в спортзал, чтобы избежать нервных срывов.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Только трудолюбивые Стрельцы будут в почете ночных светил. Направьте свою энергию в созидательное русло, займитесь творчеством.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам не стоит выходить из своей зоны комфортна. Сегодня лучше быть поближе к родным, чтобы лишний раз не наткнуться на неприятности.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня Водолеи смогут почерпнуть знания из общения с авторитетным человеком. Хороший день для общения с противоположным полом.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Рыбам пора заканчивать винить в своих проблемах окружающих. Нельзя перекладывать ответственность за свою жизнь на других.
Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Кого ждет судьбоносная встреча в последнем месяце зимы согласно раскладу карт Таро — узнайте в нашем материале. Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, уморительные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!
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