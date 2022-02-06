Правильная мысль чаще всего появляется после хорошего подзатыльника: анекдоты, которые развеселят
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 437
Поднимите себе и своим близким настроение в это воскресенье. "Телеграф" подготовил свежую порцию веселых анекдотов, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.
Обязательно постарайтесь спать не менее восьми часов в день! Вы восстановите силы, повысите иммунитет, будете лучше себя чувствовать. И главное — треть жизни вам не придется участвовать в той феерической х*рне, что творится вокруг!
В какую страну ты бы не приехал отдыхать, сувениры там будут все равно из Китая.
Муж говорит, что все мои проблемы от слишком богатого воображения. Но мой доктор убежден, что моя главная проблема в отсутствии мужа.
- Опять у тебя булки подгорели! А говорил, что стаж аж десять лет.
- Десять, но то ж — в крематории.
- Какая у тебя роль в сексе?
- Эпизодическая.
Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про пожарных, вам сюда.