Гороскоп на 7 лютого: Рибам необхідно виявити самостійність, а Козерогам – перечекати бурю у рідних стінах

Варто поводитись обережніше з незнайомцями, щоб не стати жертвою обману

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятливий для представників творчих професій. Сьогодні фортуна посміхнеться у всіх починаннях.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Перенавантажувати себе роботою не варто. Цей понеділок краще підходить для домашніх турбот.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам сьогодні доведеться бути трохи підозрілішими. Є велика ймовірність потрапити у пастку шахраїв.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ідеальний день для романтики, пошуку другої половинки. Роботу варто відсунути на другий план.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам сьогодні не можна перевантажувати себе роботою. Відновити рівновагу після напруженого дня допоможе спілкування із близькими людьми.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні вітатиметься командна робота. Не бійтеся просити поради у своїх колег.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Настав час проявити свої сильні сторони. Цей понеділок підходить для навчання та розвитку талантів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Хороший день для фізичних навантажень. Скорпіонам сьогодні не можна лінуватися. Будьте активними, сходіть у спортзал, щоб уникнути нервових зривів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Тільки роботящі Стрільці будуть у пошані нічних світил. Спрямуйте свою енергію у творче русло.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам не варто виходити зі своєї зони комфорту. Сьогодні краще бути ближче до рідних, щоб зайвий раз не натрапити на неприємності.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні Водолії зможуть отримати знання зі спілкування з авторитетною людиною. Хороший день для спілкування із протилежною статтю.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам настав час закінчувати звинувачувати у своїх проблемах оточуючих. Не можна перекладати відповідальність за своє життя на інших.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. На кого чекає доленосна зустріч в останньому місяці зими згідно з розкладом карт Таро — дізнайтесь у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, що б вам не передбачили астрологи, веселі жарти від "Телеграфу" зарядять позитивом на довгий час!