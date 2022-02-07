Гороскоп на 7 лютого: Рибам необхідно виявити самостійність, а Козерогам – перечекати бурю у рідних стінах
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Варто поводитись обережніше з незнайомцями, щоб не стати жертвою обману
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сприятливий для представників творчих професій. Сьогодні фортуна посміхнеться у всіх починаннях.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Перенавантажувати себе роботою не варто. Цей понеділок краще підходить для домашніх турбот.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Близнюкам сьогодні доведеться бути трохи підозрілішими. Є велика ймовірність потрапити у пастку шахраїв.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ідеальний день для романтики, пошуку другої половинки. Роботу варто відсунути на другий план.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Левам сьогодні не можна перевантажувати себе роботою. Відновити рівновагу після напруженого дня допоможе спілкування із близькими людьми.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сьогодні вітатиметься командна робота. Не бійтеся просити поради у своїх колег.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Настав час проявити свої сильні сторони. Цей понеділок підходить для навчання та розвитку талантів.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Хороший день для фізичних навантажень. Скорпіонам сьогодні не можна лінуватися. Будьте активними, сходіть у спортзал, щоб уникнути нервових зривів.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Тільки роботящі Стрільці будуть у пошані нічних світил. Спрямуйте свою енергію у творче русло.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козерогам не варто виходити зі своєї зони комфорту. Сьогодні краще бути ближче до рідних, щоб зайвий раз не натрапити на неприємності.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні Водолії зможуть отримати знання зі спілкування з авторитетною людиною. Хороший день для спілкування із протилежною статтю.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Рибам настав час закінчувати звинувачувати у своїх проблемах оточуючих. Не можна перекладати відповідальність за своє життя на інших.
Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. На кого чекає доленосна зустріч в останньому місяці зими згідно з розкладом карт Таро — дізнайтесь у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, що б вам не передбачили астрологи, веселі жарти від "Телеграфу" зарядять позитивом на довгий час!
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