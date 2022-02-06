Правильна думка найчастіше з’являється після хорошого потиличника: анекдоти, які розвеселять
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цієї неділі. "Телеграф" підготував свіжу порцію веселих анекдотів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.
Обов’язково постарайтеся спати не менше восьми годин на день! Ви відновите сили, підвищите імунітет, краще почуватиметеся. І головне — третину життя вам не доведеться брати участь у тій феєричній х*рні, що коїться навколо!
В яку країну ти не приїхав би відпочивати, сувеніри там будуть все одно з Китаю.
Чоловік каже, що всі мої проблеми від надто багатої уяви. Але мій лікар переконаний, що моя головна проблема у відсутності чоловіка.
- Знов у тебе булки підгоріли! А казав, що стаж аж десять років.
- Десять, але то — у крематорії.
- Яка у тебе роль у сексі?
- Епізодична.
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про пожежників, вам сюди.