Гороскоп на 12 февраля: звезды проверят Скорпионов на прочность, а Козерогам нужно избегать незнакомцев
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День будет сложным, однако избавиться от проблем помогут смелость и помощь друзей
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам пора научиться распределять дела на важные и второстепенные. Только так удастся справиться с загруженностью.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня Тельцам нужно будет продемонстрировать всем свою решительность и смелость, особенно в делах любовных.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
День подходит для изучения чего-то нового. Звезды зарядят вас огромной энергией, поэтому сегодня вам все будет по плечу.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня тот день, когда стоит прислушаться к чужому мнению. Помните, что адекватная критика еще никому не навредила.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львов сегодня будут окружать нечестные люди, обманщики. Будьте внимательны, не выдавайте свои и чужие секреты.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Ночные светила находятся сегодня в диссонансе, поэтому справляться с трудностями придется своим силами.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Не нужно думать о плохом. Весам нужно настроиться на позитив с самого утра.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионов трудностями не напугать. Звезды сегодня будут проверять на прочность, так что не пасуйте и будьте благодарны за то, что у вас есть на данный момент.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Хороший день, чтобы завершить старые дела. Эта суббота подходит для продуктивной работы, так что забудьте об отдыхе. Для этого у вас еще будет время.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам астрологи сегодня советуют плыть по течению. День не подходит для шопинга. Также избегайте незнакомцев.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Чтобы хорошенько отдохнуть и расслабиться, стоит провести свободное время за общением с верными друзьями. В такие дни стоит избегать одиночества.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
День подходит для помощи нуждающимся. Чтобы день прошел продуктивно, придется проявить решительность.
Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Кого в 2022 году ожидают ссоры и расставания с любимыми согласно раскладу Таро — узнайте в нашем материале.
Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!
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