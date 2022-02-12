Гороскоп на 12 февраля: звезды проверят Скорпионов на прочность, а Козерогам нужно избегать незнакомцев

День будет сложным, однако избавиться от проблем помогут смелость и помощь друзей

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам пора научиться распределять дела на важные и второстепенные. Только так удастся справиться с загруженностью.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцам нужно будет продемонстрировать всем свою решительность и смелость, особенно в делах любовных.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День подходит для изучения чего-то нового. Звезды зарядят вас огромной энергией, поэтому сегодня вам все будет по плечу.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня тот день, когда стоит прислушаться к чужому мнению. Помните, что адекватная критика еще никому не навредила.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львов сегодня будут окружать нечестные люди, обманщики. Будьте внимательны, не выдавайте свои и чужие секреты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ночные светила находятся сегодня в диссонансе, поэтому справляться с трудностями придется своим силами.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не нужно думать о плохом. Весам нужно настроиться на позитив с самого утра.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионов трудностями не напугать. Звезды сегодня будут проверять на прочность, так что не пасуйте и будьте благодарны за то, что у вас есть на данный момент.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хороший день, чтобы завершить старые дела. Эта суббота подходит для продуктивной работы, так что забудьте об отдыхе. Для этого у вас еще будет время.

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Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам астрологи сегодня советуют плыть по течению. День не подходит для шопинга. Также избегайте незнакомцев.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Чтобы хорошенько отдохнуть и расслабиться, стоит провести свободное время за общением с верными друзьями. В такие дни стоит избегать одиночества.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День подходит для помощи нуждающимся. Чтобы день прошел продуктивно, придется проявить решительность.

Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Кого в 2022 году ожидают ссоры и расставания с любимыми согласно раскладу Таро — узнайте в нашем материале.

Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!