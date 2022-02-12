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Гороскоп на 12 лютого: зірки перевірять Скорпіонів на міцність, а Козерогам треба уникати незнайомців

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 12 лютого 2022 року
Гороскоп на 12 лютого 2022 року

День буде складним, проте позбутися проблем допоможуть сміливість та допомога друзів

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам пора навчитися розподіляти справи на важливі й другорядні. Тільки так вдасться впоратися із завантаженістю.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельцям треба буде продемонструвати всім свою рішучість та сміливість, особливо у справах любовних.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День підходить для вивчення чогось нового. Зірки зарядять вас величезною енергією, тому сьогодні вам все буде по плечу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні той день, коли слід прислухатися до чужої думки. Пам’ятайте, що адекватна критика ще нікому не зашкодила.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левів сьогодні оточуватимуть нечесні люди, ошуканці. Будьте уважні, не видавайте свої та чужі секрети.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Нічні світила знаходяться сьогодні в дисонансі, тому справлятися з труднощами доведеться своїми силами.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не треба думати про погане. Терезам потрібно налаштуватися на позитив з самого ранку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонів труднощами не налякати. Зірки сьогодні перевірятимуть на міцність, так що не пасуйте та будьте вдячні за те, що у вас є на цей час.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Гарний день для завершення старих справ. Ця субота підходить для продуктивної роботи, тому забудьте про відпочинок. Для цього у вас ще буде час.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам астрологи сьогодні радять плисти за течією. День не підходить для шопінгу. Також уникайте незнайомців.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Щоб добре відпочити й розслабитися, варто провести вільний час за спілкуванням з вірними друзями. У такі дні варто уникати самотності.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День підходить для допомоги нужденним. Щоб день пройшов продуктивно, доведеться виявити рішучість.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Кого у 2022 році чекають сварки та розставання з коханими згідно з розкладом Таро – дізнайтесь у нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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