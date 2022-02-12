Гороскоп на 12 лютого: зірки перевірять Скорпіонів на міцність, а Козерогам треба уникати незнайомців

День буде складним, проте позбутися проблем допоможуть сміливість та допомога друзів

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам пора навчитися розподіляти справи на важливі й другорядні. Тільки так вдасться впоратися із завантаженістю.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельцям треба буде продемонструвати всім свою рішучість та сміливість, особливо у справах любовних.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День підходить для вивчення чогось нового. Зірки зарядять вас величезною енергією, тому сьогодні вам все буде по плечу.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні той день, коли слід прислухатися до чужої думки. Пам’ятайте, що адекватна критика ще нікому не зашкодила.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левів сьогодні оточуватимуть нечесні люди, ошуканці. Будьте уважні, не видавайте свої та чужі секрети.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Нічні світила знаходяться сьогодні в дисонансі, тому справлятися з труднощами доведеться своїми силами.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не треба думати про погане. Терезам потрібно налаштуватися на позитив з самого ранку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонів труднощами не налякати. Зірки сьогодні перевірятимуть на міцність, так що не пасуйте та будьте вдячні за те, що у вас є на цей час.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Гарний день для завершення старих справ. Ця субота підходить для продуктивної роботи, тому забудьте про відпочинок. Для цього у вас ще буде час.

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Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам астрологи сьогодні радять плисти за течією. День не підходить для шопінгу. Також уникайте незнайомців.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Щоб добре відпочити й розслабитися, варто провести вільний час за спілкуванням з вірними друзями. У такі дні варто уникати самотності.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День підходить для допомоги нужденним. Щоб день пройшов продуктивно, доведеться виявити рішучість.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Кого у 2022 році чекають сварки та розставання з коханими згідно з розкладом Таро – дізнайтесь у нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!