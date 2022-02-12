Гороскоп на 12 лютого: зірки перевірять Скорпіонів на міцність, а Козерогам треба уникати незнайомців
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 271
День буде складним, проте позбутися проблем допоможуть сміливість та допомога друзів
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Овнам пора навчитися розподіляти справи на важливі й другорядні. Тільки так вдасться впоратися із завантаженістю.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні Тельцям треба буде продемонструвати всім свою рішучість та сміливість, особливо у справах любовних.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
День підходить для вивчення чогось нового. Зірки зарядять вас величезною енергією, тому сьогодні вам все буде по плечу.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні той день, коли слід прислухатися до чужої думки. Пам’ятайте, що адекватна критика ще нікому не зашкодила.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Левів сьогодні оточуватимуть нечесні люди, ошуканці. Будьте уважні, не видавайте свої та чужі секрети.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Нічні світила знаходяться сьогодні в дисонансі, тому справлятися з труднощами доведеться своїми силами.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Не треба думати про погане. Терезам потрібно налаштуватися на позитив з самого ранку.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіонів труднощами не налякати. Зірки сьогодні перевірятимуть на міцність, так що не пасуйте та будьте вдячні за те, що у вас є на цей час.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Гарний день для завершення старих справ. Ця субота підходить для продуктивної роботи, тому забудьте про відпочинок. Для цього у вас ще буде час.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козерогам астрологи сьогодні радять плисти за течією. День не підходить для шопінгу. Також уникайте незнайомців.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Щоб добре відпочити й розслабитися, варто провести вільний час за спілкуванням з вірними друзями. У такі дні варто уникати самотності.
Риби (20 лютого — 20 березня)
День підходить для допомоги нужденним. Щоб день пройшов продуктивно, доведеться виявити рішучість.
Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Кого у 2022 році чекають сварки та розставання з коханими згідно з розкладом Таро – дізнайтесь у нашому матеріалі.
Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-