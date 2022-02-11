Розумні думки приходять лише тоді, коли дурниці вже зроблено: добірка позитивних ранкових жартів

Нехай ваш день буде наповнений позитивом з нашими анекдотами.

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

– Відгадай загадку: Дзижчить, але справу знає. – Бджола? – Ні-і, безпілотник!

– Чому пасічник, коли збирає мед, одягає на голову сітку? – Якщо його бджоли потім впізнають, йому хана.

Закон життя: в якому б районі ти не оселився, сусід з перфоратором розшукає тебе й оселиться поруч…

– Скільки я вам повинен? – А скільки не шкода! – Що, зовсім безкоштовно?

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також, якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.