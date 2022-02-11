Розумні думки приходять лише тоді, коли дурниці вже зроблено: добірка позитивних ранкових жартів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 88
Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.
– Відгадай загадку: Дзижчить, але справу знає.
– Бджола?
– Ні-і, безпілотник!
– Чому пасічник, коли збирає мед, одягає на голову сітку?
– Якщо його бджоли потім впізнають, йому хана.
Закон життя: в якому б районі ти не оселився, сусід з перфоратором розшукає тебе й оселиться поруч…
– Скільки я вам повинен?
– А скільки не шкода!
– Що, зовсім безкоштовно?
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також, якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.