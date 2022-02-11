Разумные мысли приходят только тогда, когда глупости уже сделаны: подборка позитивных утренних шуток
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
Еще каких-то 30 лет назад, если ты сфотографировал завтрак, проявил пленку, напечатал фотки и раздал друзьям — на тебя посмотрели бы весьма странно.
Если тебе что-то тяжело нести — представь, что ты это украл.
- Как зовут того немца, от которого я схожу с ума?
- Альцгеймер, бабушка.
- Ты где шлялся ?
- Случайно к Коляну на свадьбу попал. Ты не представляешь, как там все перепились.
- Почему не представляю? Представляю. Фату сними.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.