Разумные мысли приходят только тогда, когда глупости уже сделаны: подборка позитивных утренних шуток

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами.

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

Еще каких-то 30 лет назад, если ты сфотографировал завтрак, проявил пленку, напечатал фотки и раздал друзьям — на тебя посмотрели бы весьма странно.

Если тебе что-то тяжело нести — представь, что ты это украл.

- Как зовут того немца, от которого я схожу с ума? - Альцгеймер, бабушка.

- Ты где шлялся ? - Случайно к Коляну на свадьбу попал. Ты не представляешь, как там все перепились. - Почему не представляю? Представляю. Фату сними.

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