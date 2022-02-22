Гороскоп на 22 февраля: Тельцы могут быть обмануты, а Весы - упустить возможность для развития
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Звезды будут на стороне уверенных и внимательных
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам стоит оставить жалобы на жизнь в прошлом. Астрологи советуют довериться своей интуиции.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам не желательно сегодня делать дорогие покупки. Есть риск быть обманутым.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Хороший день для домашней уборки, шопинга. В перерывах следует отдыхать.
Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам сегодня нужно проявить свою настойчивость. Стоит избегать сомнений.
Лев (23 июля — 23 августа)
Очень продуктивный день, в который придется заниматься срочными делами.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Благоприятный день для Дев во всех смыслах. Можно без проблем заняться чем-то новым и неизвестным.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Весам стоит избегать лени и апатии. В противном случае можно упустить возможность стать на шаг ближе к желаемой цели.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Ночные светила сегодня будут помогать Скорпионам в любых начинаниях. Прислушайтесь к мудрым советам близких.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Утро может показаться немного сумбурным, но к вечеру все успокоится. Нужно следовать планам.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам астрологи советуют повысить уверенность в своих силах и избегать деструктивных мыслей. Некоторые события принесут позитивные изменения в жизнь.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Водолеям следует спокойно и без спешки ответственно выполнять свою работу. Будьте внимательны к деталям и не переживайте — у вас все получится.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Астрологи рекомендуют Рыбам не тратиться. Сегодня стоит быть экономнее. Также день подходит для избавления от плохих привычек.
Для каких знаков Зодиака эта неделя будет самой удачной — узнайте в нашем материале. Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!
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