Укр

Гороскоп на 22 февраля: Тельцы могут быть обмануты, а Весы - упустить возможность для развития

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 22 февраля 2022 года
Гороскоп на 22 февраля 2022 года

Звезды будут на стороне уверенных и внимательных

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам стоит оставить жалобы на жизнь в прошлом. Астрологи советуют довериться своей интуиции.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам не желательно сегодня делать дорогие покупки. Есть риск быть обманутым.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Хороший день для домашней уборки, шопинга. В перерывах следует отдыхать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам сегодня нужно проявить свою настойчивость. Стоит избегать сомнений.

Лев (23 июля — 23 августа)

Очень продуктивный день, в который придется заниматься срочными делами.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Благоприятный день для Дев во всех смыслах. Можно без проблем заняться чем-то новым и неизвестным.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам стоит избегать лени и апатии. В противном случае можно упустить возможность стать на шаг ближе к желаемой цели.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила сегодня будут помогать Скорпионам в любых начинаниях. Прислушайтесь к мудрым советам близких.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Утро может показаться немного сумбурным, но к вечеру все успокоится. Нужно следовать планам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам астрологи советуют повысить уверенность в своих силах и избегать деструктивных мыслей. Некоторые события принесут позитивные изменения в жизнь.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям следует спокойно и без спешки ответственно выполнять свою работу. Будьте внимательны к деталям и не переживайте — у вас все получится.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Астрологи рекомендуют Рыбам не тратиться. Сегодня стоит быть экономнее. Также день подходит для избавления от плохих привычек.

Для каких знаков Зодиака эта неделя будет самой удачной — узнайте в нашем материале. Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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