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Гороскоп на 22 лютого: Тельці можуть бути обдурені, а Терези — упустити можливість для розвитку

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 22 лютого 2022 року
Гороскоп на 22 лютого 2022 року

Зірки будуть на боці впевнених та уважних

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам варто залишити скарги на життя у минулому. Астрологи радять довіритись своїй інтуїції.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям не бажано сьогодні робити дорогі покупки. Є ризик бути обдуреним.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Гарний день для домашнього прибирання, шопінгу. У перервах слід відпочивати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам сьогодні треба проявити свою наполегливість. Варто уникати сумнівів.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Дуже продуктивний день, в який доведеться займатися терміновими справами.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сприятливий день для Дів у всіх сенсах. Можна без проблем зайнятися чимось новим та невідомим.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам варто уникати лінощів і апатії. В іншому випадку можна упустити можливість стати на крок ближче до бажаної мети.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Нічні світила сьогодні допомагатимуть Скорпіонам у будь-яких починаннях. Прислухайтеся до мудрих порад близьких.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ранок може здатися трохи сумбурним, але надвечір все заспокоїться. Потрібно слідувати планам.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам астрологи радять підвищити впевненість у своїх силах та уникати деструктивних думок. Деякі події принесуть позитивні зміни у життя.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям слід спокійно і без поспіху відповідально виконувати свою роботу. Будьте уважні до деталей і не переживайте – у вас все вийде.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Астрологи рекомендують Рибам не витрачатися. Сьогодні варто бути економнішими. Також день підходить для позбавлення від поганих звичок.

Для яких знаків Зодіаку цей тиждень буде найвдалішим — дізнайтеся у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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