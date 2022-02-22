Гороскоп на 22 лютого: Тельці можуть бути обдурені, а Терези — упустити можливість для розвитку
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Зірки будуть на боці впевнених та уважних
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Овнам варто залишити скарги на життя у минулому. Астрологи радять довіритись своїй інтуїції.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Тельцям не бажано сьогодні робити дорогі покупки. Є ризик бути обдуреним.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Гарний день для домашнього прибирання, шопінгу. У перервах слід відпочивати.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ракам сьогодні треба проявити свою наполегливість. Варто уникати сумнівів.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Дуже продуктивний день, в який доведеться займатися терміновими справами.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сприятливий день для Дів у всіх сенсах. Можна без проблем зайнятися чимось новим та невідомим.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Терезам варто уникати лінощів і апатії. В іншому випадку можна упустити можливість стати на крок ближче до бажаної мети.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Нічні світила сьогодні допомагатимуть Скорпіонам у будь-яких починаннях. Прислухайтеся до мудрих порад близьких.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Ранок може здатися трохи сумбурним, але надвечір все заспокоїться. Потрібно слідувати планам.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козерогам астрологи радять підвищити впевненість у своїх силах та уникати деструктивних думок. Деякі події принесуть позитивні зміни у життя.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Водоліям слід спокійно і без поспіху відповідально виконувати свою роботу. Будьте уважні до деталей і не переживайте – у вас все вийде.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Астрологи рекомендують Рибам не витрачатися. Сьогодні варто бути економнішими. Також день підходить для позбавлення від поганих звичок.
Для яких знаків Зодіаку цей тиждень буде найвдалішим — дізнайтеся у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!
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