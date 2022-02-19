Є сили добра і зла, а є лінь — сила нейтралітету: веселі анекдоти від А до Я

- Слухай, Люсько! А хто це вчора з тобою у театрі був?

- Це мій бойфренд. Я з ним уже зустрічаюся три місяці. Ой, єдина лажа, він зараз хоче познайомитись з моїми рідними. А я не знаю, як це зробити… Діти то у моєї мами зараз, а чоловік у відрядженні.