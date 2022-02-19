Є сили добра і зла, а є лінь — сила нейтралітету: веселі анекдоти від А до Я
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Щоб ви не сумували цієї лютневої суботи, "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім. Гуморні анекдоти від акторів Валерія Астахова та Володимира Ямненка.
Професор приймає іспити, заходить черговий студент. Він йому каже:
- Ну що, давайте відразу до Вас таке запитання: як Ви вважаєте, що швидше — звук чи світло?
- Звук?
- Гадаєте?
- Ні, знаю!
- Нічого Ви не знаєте. Ідіть, вам два.
Заходить наступний студент. Те саме питання від професора. Студент відповідає:
- Звук!
- Звичайно, звук. Ну добре, обґрунтуйте.
- Ну, коли телевізор вмикаю, спочатку звук з’являється, а потім світло.
- Все ясно. Ідіть, два.
Наступний студент відповідає:
- Звісно ж світло! Професор, це елементарно — очі розташовані ближче, ніж вуха!
- Слухай, Люсько! А хто це вчора з тобою у театрі був?
- Це мій бойфренд. Я з ним уже зустрічаюся три місяці. Ой, єдина лажа, він зараз хоче познайомитись з моїми рідними. А я не знаю, як це зробити… Діти то у моєї мами зараз, а чоловік у відрядженні.
Після сексу. Вона повертається до нього і каже:
- Дорогий, скажи – ти мене любиш?
- Ти знаєш, я не назвав би так наші стосунки. Ну, у принципі…
Вона говорить:
- Секундочку, а як би ти назвав наші стосунки?
- Я назвав би це — легкий флірт.
- Слухай, а що це таке, кохання на відстані?
- Ну, як тобі пояснити… Ну, це ось, коли ти на роботі, ліжко вдома, а горілка в магазині.
- Знаєш, Васю, ти віслюк!
- Чого це я віслюк?
- Ти віслюк, і хочеш я тобі доведу це?
- Так? Ану доведи!
- Ну от скажи: Іа!
- Не скажу.
- Ось бачиш, віслюки завжди вперті!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ й зятів, вам сюди.