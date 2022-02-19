Есть силы добра и зла, а есть лень — сила нейтралитета: веселые анекдоты от А до Я
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Чтобы вы не грустили в эту февральскую субботу, "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым. Юморные анекдоты от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.
Профессор принимает экзамены, заходит очередной студент. Он ему говорит:
- Ну что, давайте сразу к Вас такой вопросик: как Вы считаете, что быстрее — звук или свет?
- Звук?
- Гадаете?
- Нет, знаю!
- Ничего Вы не знаете. Идите, Вам два.
Заходит следующий студент. Тот же вопрос от профессора. Студент отвечает:
- Звук!
- Конечно звук. Ну хорошо, обоснуйте.
- Ну, когда телевизор включаю, сначала звук появляется, а потом свет.
- Все ясно. Идите, два.
Следующий студент отвечает:
- Конечно же свет! Профессор, это элементарно — глаза расположены ближе, чем уши!
- Слушай, Люська! А кто это вчера с тобой в театре был?
- Это мой бойфренд. Я с ним уже встречаюсь три месяца. Ой, единственная лажа, он сейчас хочет познакомиться с моими родными. А я не знаю, как это сделать… Дети то у моей мамы сейчас, а муж в командировке.
После секса. Она поворачивается к нему и говорит:
- Дорогой, скажи — ты меня любишь?
- Ты знаешь, я бы не назвал так наши отношения. Ну, в принципе…
Она говорит:
- Секундочку, а как бы ты назвал наши отношения?
- Я бы назвал это - легкий флирт.
- Слушай, а что это такое, любовь на расстоянии?
- Ну, как тебе объяснить… Ну это вот, когда ты на работе, кровать дома, а водка в магазине.
- Знаешь, Вася, ты осел!
- Чё это я осел?
- Ты осел, и хочешь я тебе докажу это?
- Да? А ну-ка докажи!
- Ну вот скажи: Иа!
- Не скажу.
- Вот видишь, ослы всегда упертые!
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