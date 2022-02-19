Есть силы добра и зла, а есть лень — сила нейтралитета: веселые анекдоты от А до Я

- Слушай, Люська! А кто это вчера с тобой в театре был?

- Это мой бойфренд. Я с ним уже встречаюсь три месяца. Ой, единственная лажа, он сейчас хочет познакомиться с моими родными. А я не знаю, как это сделать… Дети то у моей мамы сейчас, а муж в командировке.