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Есть силы добра и зла, а есть лень — сила нейтралитета: веселые анекдоты от А до Я

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Есть силы добра и зла, а есть лень — сила нейтралитета: веселые анекдоты от А до Я

Очередная подборка самых смешных вечерних шуток

Чтобы вы не грустили в эту февральскую субботу, "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым. Юморные анекдоты от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.

Профессор принимает экзамены, заходит очередной студент. Он ему говорит:

- Ну что, давайте сразу к Вас такой вопросик: как Вы считаете, что быстрее — звук или свет?

- Звук?

- Гадаете?

- Нет, знаю!

- Ничего Вы не знаете. Идите, Вам два.

Заходит следующий студент. Тот же вопрос от профессора. Студент отвечает:

- Звук!

- Конечно звук. Ну хорошо, обоснуйте.

- Ну, когда телевизор включаю, сначала звук появляется, а потом свет.

- Все ясно. Идите, два.

Следующий студент отвечает:

- Конечно же свет! Профессор, это элементарно — глаза расположены ближе, чем уши!

- Слушай, Люська! А кто это вчера с тобой в театре был?

- Это мой бойфренд. Я с ним уже встречаюсь три месяца. Ой, единственная лажа, он сейчас хочет познакомиться с моими родными. А я не знаю, как это сделать… Дети то у моей мамы сейчас, а муж в командировке.

После секса. Она поворачивается к нему и говорит:

- Дорогой, скажи — ты меня любишь?

- Ты знаешь, я бы не назвал так наши отношения. Ну, в принципе…

Она говорит:

- Секундочку, а как бы ты назвал наши отношения?

- Я бы назвал это - легкий флирт.

- Слушай, а что это такое, любовь на расстоянии?

- Ну, как тебе объяснить… Ну это вот, когда ты на работе, кровать дома, а водка в магазине.

- Знаешь, Вася, ты осел!

- Чё это я осел?

- Ты осел, и хочешь я тебе докажу это?

- Да? А ну-ка докажи!

- Ну вот скажи: Иа!

- Не скажу.

- Вот видишь, ослы всегда упертые!

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тещах и зятьях, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты