Укр

Новолуние изменит ход войны в Украине: астролог обнадежила прогнозом

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Новолуние произойдет 29 июня
Новолуние произойдет 29 июня

По словам астролога, судьбоносные события могут ждать не только нашу страну, а и государство-агрессора

В среду, 29 июня, в 5.53 произойдет новолуние. Это важное космическое событие может повлиять на происходящее в Украине, где уже в августе возможна смена вектора войны в лучшую для нас сторону.

Как сообщает "Телеграф", об этом заявила астролог Александра Иванишина на своей странице в Facebook. По ее словам, предстоящее новолуние в знаке Рака – редкое и жесткое астрологическое явление.

Июль, согласно прогнозу, даст новый импульс на защиту родины и очищение своих территорий. Причем события в Украине могут быть жесткими, болезненными, с элементами неожиданности и судьбоносными. Все тайное, связанное с предательством родины, в июле станет явным.

По словам астролога, наступающий месяц будет исключительно важным периодом в судьбе не только Украины, а и мира в целом. Перемены возможны даже в стране-агрессоре.

"В июле в стране-агрессоре также могут усугубиться испытания, начаться какие-то преобразования, очищение информационного поля от националистических идей великодержавного шовинизма и лже-патриотизма, — говорится в прогнозе Иванишиной. — Многие понесут очень сильное наказание за свою националистическую великодержавную агрессивную идеологию. И возможно, у многих произойдёт переосмысление, даже на уровне не просто индивидуального, но и коллективного сознания".

Ранее "Телеграф" писал, что известный астролог Влад Росс спрогнозировал судьбу лукашенко и назвал возможную дату свержения белорусского диктатора.

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