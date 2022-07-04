Астролог назвала неблагоприятное время для Украины: к чему готовиться

Также астролог рассказала, вступит ли Беларусь в активную войну.

Многие астрологи и экстрасенсы отмечают, что до сентября не стоит ждать спада военных действий в Украине, но уже в августе возможна смена вектора войны в лучшую для украинцев сторону. Однако перед августом нас ждет еще один, довольно сложный и напряженный месяц.

Астролог и экстрасенс Анна Ефремова в своем Телеграм-канале опубликовала свой астрологический прогноз на июль 2022 года. По ее словам, это достаточно сложный период в судьбе Украины, особенно время до 12 числа.

"До 12 июля крайне неблагоприятное время для Украины, очень опасно и я могу предположить, что в этот период нас могут ожидать всякого рода "сюрпризы" — отметила Ефремова.

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В качестве одного из таких "сюрпризов" может стать ситуация с Беларусью. Астролог не исключает, что лукашенко решит участвовать в этой войне на более официальном уровне. Однако белорусский народ, будет максимально препятствовать вторжению в наше государство со стороны Беларуси.

Также Анна Ефремова отметила, что расстраиваться не стоит, ведь несмотря на все сложности, Украина останется и вернет свои территории. Однако на это нужно время.

Напомним, ранее рунолог озвучил прогноз для Херсона, который временно пребывает под оккупацией. Прогноз звучит обнадеживающе.

Также "Телеграф" писал, что ведический астролог Игорь Нехаев высказался о возможном развитии военных событий в Украине. По его словам, наибольшее влияние на ход боевых действий оказывает "планета войны" Марс.