Астролог назвала несприятливий час для України: до чого готуватись

Також астролог розповіла, чи вступить Білорусь до активної війни.

Багато астрологи та екстрасенси зазначають, що до вересня не варто чекати спаду військових дій в Україні, але вже в серпні можлива зміна вектора війни на кращий для українців бік. Однак перед серпнем на нас чекає ще один, досить складний і напружений місяць.

Астролог та екстрасенс Анна Єфремова у своєму Телеграм-каналі опублікувала свій астрологічний прогноз на липень 2022 року. За її словами, це досить складний період у долі України, особливо час до 12 числа.

"До 12 липня вкрай несприятливий час для України, дуже небезпечно і я можу припустити, що в цей період на нас можуть очікувати всілякі "сюрпризи" — зазначила Єфремова.

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Як один із таких "сюрпризів" може стати ситуація з Білоруссю. Астролог не відкидає, що лукашенко вирішить брати участь у цій війні на більш офіційному рівні. Проте білоруський народ максимально перешкоджатиме вторгненню в нашу державу з боку Білорусі.

Також Анна Єфремова зазначила, що засмучуватися не варто, адже попри всі складнощі Україна залишиться і поверне свої території. Однак на це потрібен час.

Нагадаємо, раніше рунолог озвучив прогноз для Херсона, який тимчасово перебуває під окупацією. Прогноз звучить обнадійливо.

Також "Телеграф" писав, що ведичний астролог Ігор Нехаєв висловився про можливий розвиток військових подій в Україні. За його словами, найбільший вплив на перебіг бойових дій має "планета війни" Марс.