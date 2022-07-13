Гороскоп на 13 июля: Дев ждут интересные встречи, а Стрельцам стоит быть сдержаннее

Сегодняшний день позволит вам извлечь пользу из сложных обстоятельств.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня можно столкнуться с трудностями, ради успеха в делах предстоит не только упорно трудиться, но и порой идти на риск. Также важно оставаться бдительным и уделять внимание любым мелочам. Есть шанс, что вы получите деньги неожиданно для вас. Это может быть любой источник дохода: премия, родственники и другие.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцов ожидает непростой день, в течение которого могут возникнуть различные препоны в делах и преграды на пути. Интуиция подскажет, как действовать правильно, чтобы избежать досадных недочетов. Одиноким Тельцам повезет в любви, наметится встреча с особенным человеком. Добавим, что в июле у одиноких Тельцов есть все шансы влюбиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

События, которые произойдут в вашей жизни сегодня, откроют перед вами новые горизонты. От вас в это время потребуется принятие быстрых решений, поэтому важно не ошибиться. В этот день также важно досконально разобраться с вопросами финансового плана, при этом не забывайте о личной жизни.

Рак (22 июня — 22 июля)

Воздержитесь о приятия важных решений, подписания договоров, контрактов. Не исключено что про вас будут ходить сплетни. Можно рассчитывать на хорошую прибыль, удачу в финансовой сфере. Также сегодня могут происходить непредсказуемые события, которые вам удивят и обрадуют. Удачный день для встречи с друзьями. Ранее сообщалось, что Раков очень легко затащить в ЗАГС.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня важно правильно оценивать свои возможности, отказаться от критики других и сохранять твердость духа. Также для вас сегодня откроются интересные перспективы, а на работе вероятные изменения, они произойдут настолько быстро, что вы не сразу осознаете их. Они могут касаться вашего графика, места работы, зарплаты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День будет интересный, обещает много событий и сюрпризов, не исключены интересные встречи и романтические свидания. Сегодня хорошо помогать в делах коллегам и друзьям, так и принимать от них помощь. Но важные документы лучше не подписывать и не работать с большими деньгами.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День складывается благоприятно для вас. Вы будете двигаться в верном направлении. Сегодня лучше прислушиваться к собственным здравым мыслям и интуиции. В течение этого дня не обращайте внимания на недругов и откажитесь от выяснения отношений. Есть вероятность, что приедут гости. Добавим, что в июле Весов ждут профессиональные успехи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день будет неудачным для многих дел, о себе напомнят нерешенные проблемы, к которым предстоит вернуться, чтобы разобраться с ними. Принимая решения, не преувеличивайте свои возможности, принимайте для себя ситуацию такой, какая она есть. Не следует бояться смелых решений и планов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот день могут происходить споры с коллегами, некоторым людям из вашего окружения будет сложно понять ваши стремления. Постарайтесь быть сдержаннее и найти компромисс и разумный выход из сложившейся ситуации. Прежде чем принять ответственное решение, определитесь со своими планами на ближайшее время.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня придется приложить много усилий, чтобы реализовать свои идеи и решить поставленные перед вами задачи. Есть вероятность, что вас посетят интересные идеи по поводу получения прибыли. День также подходит для разных дел, встреч, знакомств, переписки. Сегодня можно делать покупки.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот период лучше не форсировать события и не торопиться, иначе рискуете совершить непростительные ошибки. В этот день придерживайтесь установленных правил и не придумывайте ничего лишнего. В течение дня могут поступать интересные новости, касающиеся ваших близких.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В течение дня у вас получится принимать важные и правильные решения. При этом звезды рекомендуют проявлять сдержанность буквально во всем. Получится успешно завершить важное дело, договориться по волнующим вас вопросам. Не стоит сегодня посвящать день развлечениям.