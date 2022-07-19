Скоро наступит судьбоносный для Украины период: астролог спрогнозировала поворот в ходе войны

Астролог заявила, что ситуация с войной будет тяжелой, но преимущество на украинской стороне

Вопрос о том, когда закончится война в Украине, волнует всех украинцев, в том числе астрологов, которые называют возможные даты завершения боевых действий. Но в ближайшее время, судя по положению небесных тел, Украину ждет довольно сложный период в ходе войны против россии.

Такой прогноз озвучила астролог Ольга Медвецкая в Instagram. Накануне она говорила о том, что в июле начнется наиболее ожесточенный период боев. Тяжелой будет и текущая неделя, по ее словам.

Так, Медвецкая пишет, что у Солнца и Меркурия в ближайшее время будет конфликт с Плутоном, задачей которого является разрушение и уничтожение. Правда, отмечает она, ради перерождения и трансформации.

"На военном направлении это означает новые испытания и для нас, но и для врага. Не устаю говорить – преимущество уже на нашей стороне. Перелом произошел и теперь Украина становится сильнее. Хотя это еще один повод, по которому злится россия и почему усиливает обстрелы. Замкнутый круг. Но это пока, скоро разорвем его", — говорится в астропрогнозе.

Этот этап закончится, по словам астролога, в конце этой недели. Однако это не столь важно, так как Медвецкая предупреждает о начале сразу нового, еще более напряженного периода, который, по ее словам, будет судьбоносным для Украины

Ранее "Телеграф" писал, что таролог высказалась о судьбе Украины и озвучила прогноз на осень. По ее словам, наша страна однозначно выйдет победителем с войны.