Гороскоп на 28 сентября: Тельцов ждет напряженный день, а Козерогам лучше воздержаться от импульсивных решений

Сегодня необходимо соблюдать осторожность на рабочем месте.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы были импульсивны в принятии решений в течение достаточно долгого времени. Но сегодня вы поймете важность планирования и тщательного подхода. Отныне ваш подход к чему-либо будет иметь хорошо продуманный и организованный подход. Никогда не поздно начать планировать. При планировании вы также увидите, как правильно выполняете планы. Кстати, Овны считаются лучшими руководителями среди других знаков Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Это напряженный день для вас. Вы увидите, что количество встреч накапливается. Даже если вы изо всех сил стараетесь выполнять все свои обязательства вовремя, есть вероятность, что вы будете отставать, и это может вызвать некоторый стресс. Не стесняйтесь просить и принимать помощь в выполнении ваших задач. В противном случае вы можете не успеть закончить их вовремя.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Просто держитесь подальше от людей, полных негатива. Они пытаются внушить вам то же самое, что парализует вас, когда вы так близки к своей цели. Постарайтесь провести сегодня большую часть времени дома с семьей, чтобы умиротвориться и закончить всю незаконченную работу.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это будет сложный день, который преподнесет вам много неожиданностей и неприятных сюрпризов. Обиды, возникшие в этот период, еще длительное время не будут забыты. Чтобы избежать неприятностей в это время, следует принимать решения, исходя из конкретных обстоятельств. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот период важно сосредоточиться на главных целях и задуматься о предстоящих перспективах. У вас появится возможность урегулировать имеющиеся разногласия с близкими и улучшить ситуацию в семье. Вы должны проявлять особую осторожность, чтобы не набрать вес.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ваше настроение сегодня и игривое, и драматичное, и вас будет привлекать все прекрасное. Это может привести к некоторым незапланированным и ненужным расходам. Избегайте любых драматических ситуаций и споров, особенно тех, которые близки вашему сердцу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Удачное стечение обстоятельств позволит достичь положительного результата в важном деле. При принятии решений действуйте самостоятельно, опираясь на собственное мнение и опыт. На работе получится проявить себя. Сотрудничество и командная работа обернутся для вас успехом в любом начинании.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не игнорируйте сейчас любые проблемы со здоровьем. Даже самые мелкие проблемы должны быть тщательно исследованы. При правильном уходе вы сможете вести здоровый образ жизни и избежать проблем со здоровьем. Наслаждайтесь своим днем, поскольку вы будете получать финансовую выгоду от своих прошлых инвестиций.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы в довольно раздражительном настроении, и вы, вероятно, выместите это на своем партнере. Крайне важно контролировать свои перепады настроения. Если вы не можете этого сделать, постарайтесь провести некоторое время вдали от своей второй половинки. В противном случае ваши отношения будут под угрозой. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы любите свою работу и хорошо с ней справляетесь. Однако положение планет сегодня может вызвать временные нарушения на вашем рабочем месте. Позаботьтесь о том, чтобы не принимать импульсивных решений, основанных на этих преходящих чувствах. Вам нужно следить за своим характером на рабочем месте и не обращать внимания на мелкие раздражения.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня повысится вероятность разногласий, к которым может привести ваша собственная неуступчивость. В это время не конфликтуйте с другими. Для вас наступило неподходящее время для важных дел. Старайтесь держаться подальше от людей, которые приносят негатив в вашу жизнь.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В профессиональных делах сегодня вы можете получить столь необходимую поддержку от влиятельного человека. Работая с этим человеком, не оставляйте возможности произвести на него впечатление своей работой. Просто сконцентрируйтесь на своей работе и все у вас получится.