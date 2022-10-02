Гороскоп на 2 октября: Близнецам строго запрещено делиться своим планами, а Стрельцам - полагаться на окружающих

В это воскресенье представителям зодиакального круга астрологи не советуют делиться с кем-то планами на будущее

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В это воскресенье Овнам полезно будет получить новые знания, обзавестись новыми знакомствами. Сегодня астрологи советуют людям этого знака Зодиака заняться изучением языков, пообщаться с иностранцами или совершить недолгосрочные деловые поездки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Окружающие люди будут ждать от Тельцов подвигов, однако астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака жертвовать своими интересами ради других. В это воскресенье нужно побыть эгоистами и научиться говорить "нет". Иначе Тельцы упустят новые возможности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи не рекомендуют сегодня Близнецам делиться своими планами с окружающими: это может привести к их срыву. Во второй половине дня людям этого знака Зодиака стоит ждать приятных сюрпризов в личной жизни. Одиноким Близнецам удастся найти вторую половинку. Кстати, Близнецам 2023 год принесет испытания.

Рак (22 июня — 22 июля)

В общении с окружающими Ракам астрологи советуют придерживаться тактичности и сдержанности. Не рекомендуется сегодня людям этого знака Зодиака впадать в крайность, позволяя токсичным личностям пользоваться своей добротой. Вечер подходит для шопинга. А вы знали, что из Раков получаются отличные учителя?

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня удача будет улыбаться только ответственным и пунктуальным Львам. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака стараться не обращать внимания на сплетни и слухи. Сегодня Львам нежелательно рассказывать кому-то о своих планах на ближайшее будущее.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ночные светила приготовили сегодня Девам сюрприз. Возможно, он будет связан с материальной выгодой — людям этого знака Зодиака посчастливится выгодно что-то продать или купить. Также не стоит в это воскресенье искать в словах и действиях окружающих некий подвох.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В это воскресенье многих Весов будут манить праздники, отдых, развлечения. Благоприятный день у людей этого знака Зодиака для общения с семьей и детьми, творчества, духовных практик. Однако стоит помнить, что сегодня лучше ограничить поле для креатива, чтобы успеть выполнить более важные дела.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В событиях этого воскресенье читаются знаки назревающих перемен — одних Скорпионов заставят поволноваться, в жизни других что-то может вызвать опасение. Справиться с беспокойством поможет только собственная интуиция. Сегодня астрологи не советуют раскрывать собственных планов. Отметим, что Скорпионы являются еще теми завистниками.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам астрологи настоятельно не рекомендуют полагаться на окружающих. Сегодня людям этого знака Зодиака важно брать свою судьбу в свои руки. Только так можно будет избежать дополнительных проблем. Также эксперты советуют не бояться делиться с близкими людьми своими тайными желаниями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В жизни Козерогов наступает время перемен. Многие из них будут скрытыми от глаз людей этого знака Зодиака. Другие перемены окажутся стихийными и необратимыми. Астрологи советуют Козерогам научиться подстраиваться под ситуацию, чтобы изменения произошли быстро.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи советуют Водолеям проявлять больше осторожности и спокойствия в любовной сфере. Сегодня лучше разделить со второй половинкой свои проблемы и проявить больше терпимости к их решению. Неудачный день для покупок. Вечером людям этого знака Зодиака будет полезна спокойная обстановка.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила сегодня могут сделать Рыб сентиментальными и чувствительными. Астрологи отмечают, что это может привести к регрессу во всех сферах жизни. Сегодня лучше оптимизировать свои действия и забыть о пустых переживаниях. Главное запастись терпением.