Гороскоп на 2 жовтня: Близнюкам суворо заборонено ділитися своїми планами, а Стрільцям — покладатися на навколишніх

Цієї неділі представникам зодіакального кола астрологи не радять ділитися з кимось планами на майбутнє

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цієї неділі Овнам корисно отримати нові знання, обзавестися новими знайомствами. Сьогодні астрологи радять людям цього знаку Зодіаку зайнятися вивченням мов, поспілкуватися з іноземцями чи здійснити недовгострокові ділові подорожі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Навколишні чекатимуть від Тельців подвигів, проте астрологи не рекомендують людям цього знаку Зодіаку жертвувати своїми інтересами заради інших. Цієї неділі треба побути егоїстами і навчитися говорити "ні". Інакше Тельці упустять нові можливості.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи не рекомендують сьогодні Близнюкам ділитися своїми планами з навколишніми: це може призвести до їх зриву. У другій половині дня людям цього знака Зодіаку варто чекати на приємні сюрпризи в особистому житті. Самотнім Близнюкам вдасться знайти другу половинку. До речі, Близнюкам 2023 рік принесе випробування.

Рак (22 червня — 22 липня)

У спілкуванні з навколишніми Ракам астрологи радять дотримуватись тактовності та стриманості. Не рекомендується сьогодні людям цього знака Зодіаку впадати в крайність, дозволяючи токсичним особистостям користуватися своєю добротою. Вечір підходить для шопінгу. А ви знали, що з Раків виходять чудові вчителі?

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні удача посміхатиметься лише відповідальним та пунктуальним Левам. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку намагатися не звертати уваги на плітки та чутки. Сьогодні Левам небажано розповідати комусь про свої плани на найближче майбутнє.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Нічні світила приготували сьогодні Дівам сюрприз. Можливо, він буде пов’язаний із матеріальною вигодою — людям цього знаку Зодіаку пощастить вигідно щось продати чи купити. Також не варто цієї неділі шукати в словах і діях навколишніх певну каверзу.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цієї неділі багатьох Терезів будуть манити свята, відпочинок, розваги. Сприятливий день у людей цього знаку Зодіаку для спілкування із сім’єю і дітьми, творчості, духовних практик. Однак варто пам’ятати, що сьогодні краще обмежити поле для креативу, аби встигнути виконати важливіші справи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У подіях цієї неділі читаються знаки змін, що назрівають, — одних Скорпіонів змусять похвилюватися, у житті інших щось може викликати побоювання. Впоратися з занепокоєнням допоможе лише власна інтуїція. Сьогодні астрологи не радять розкривати свої плани. Зазначимо, що Скорпіони є ще тими заздрісниками.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям астрологи не рекомендують покладатися на навколишніх. Сьогодні людям цього знаку Зодіаку важливо взяти свою долю до рук. Тільки так можна уникнути додаткових проблем. Також експерти радять не боятися ділитися з близькими своїми таємними бажаннями.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

У житті Козорогів настає час змін. Деякі з них будуть приховані від очей людей цього знаку Зодіаку. Інші зміни виявляться стихійними та незворотними. Астрологи радять Козорогам навчитися підлаштовуватися під ситуацію, щоб зміни сталися швидко.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи радять Водоліям виявляти більше обережності та спокою у любовній сфері. Сьогодні краще розділити з другою половинкою свої проблеми та виявити більше терпимості до їх вирішення. Невдалий день для покупок. Увечері людям цього знака Зодіаку буде корисна спокійна обстановка.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Нічні світила сьогодні можуть зробити Риб сентиментальними та чутливими. Астрологи зазначають, що це може призвести до регресу у всіх сферах життя. Сьогодні краще оптимізувати свої дії та забути про порожні переживання. Головне запастись терпінням.