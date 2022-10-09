Гороскоп на 9 октября: Близнецам лучше побыть в одиночестве, а Ракам заняться своим здоровьем

День идеально подходит для новых начинаний и новых стартов.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Некоторые изменения, вероятно, произойдут на вашем рабочем месте. Сначала они могут показаться обескураживающими, но вскоре они откроют для вас новые возможности. Вы должны уметь воспринимать конструктивную критику и придерживаться своей точки зрения, не становясь при этом грубым.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День будет хорошим в начале, хотя позже он может оказаться немного беспокойным. Кто-то дома может быть болен, и вам, возможно, придется посещать его/ее в условиях плотного графика. Перед вами откроются новые возможности трудоустройства и заработка.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Повседневными делами сегодня лучше заниматься в одиночестве, чтобы исключить ссоры с близкими. Да и вам так будет спокойнее. День не подходит для общественных мероприятий, встреч с друзьями. Займитесь творчеством, спортом. В любовных отношениях может возникнуть недопонимание. Кстати, Близнецам 2023 год принесет испытания.

Рак (22 июня — 22 июля)

В ваших силах добиться всего, чего вы хотите! Не обращайте внимания на то, что другие думают о вас. Этот день идеально подходит для того, чтобы прояснить все недоразумения и оживить ваши отношения. Настало время уделить особое внимание своему здоровью. Также необходимо позаботиться об общем здоровье своих близких. А вы знали, что из Раков получаются отличные учителя?

Лев (23 июля — 23 августа)

День особенно подходит для начала чего-то нового. Если вы обдумывали смену работы или карьеры, переход к другому работодателю или даже начало новых отношений, то этот день идеально подходит для этого. Даже если шаг кажется рискованным, рискните, и он, скорее всего, окажется отличным и именно тем, что вам нужно было сделать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День благоприятен для выражения своих взглядов, мнений и желаний. Следуйте за тем, чего вы действительно хотите, и вы, вероятно, достигнете своих целей. Сегодня лучший день, чтобы начать искать вторую работу, чтобы увеличить свой доход. Вы можете найти что-то очень по своему вкусу, и это может стать вашей основной работой в ближайшие несколько лет.

Весы (24 сентября — 23 октября)

На вашем пути появятся новые возможности, чтобы сформировать и изменить свою жизнь, но вам нужно воспользоваться этой возможностью, пока еще есть время. Быстрые и решительные действия могут существенно переломить ситуацию. Финансовые выгоды за хорошую работу также придут к вам.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вам нужно вернуть контроль над своей жизнью. Пора перестать беспокоиться о том, что думают и говорят другие люди. Вместо этого требуется период самоанализа, чтобы вы могли лучше понять свои собственные потребности и желания и прийти к объективному выводу. Однако позаботьтесь о том, чтобы ваше решение не задело того, кто зависит от вас. Отметим, что Скорпионы являются еще теми завистниками.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Лучше избегать любых споров на вашем рабочем месте. День также не подходит для инвестиций. Тем не менее, это отличный день для отдыха с друзьями. Таким образом, вы также можете взять отпуск, если это возможно. Будьте внимательнее, вероятны ушибы и травмы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это день, чтобы мыслить масштабно и достигать высоких целей. Вам следует хорошо изучить препятствия на пути к вашему плану, и вскоре вы обнаружите, что препятствие само подскажет, как от него можно избавиться. Не вступайте в споры с родней, каждый из вас все равно останется при своем мнении.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Запланированная поездка может сорваться или в пути произойдут задержки. Откажитесь от покупки техники. Ожидайте встретить настоящую любовь всей своей жизни за углом. Однако будьте осторожны со своим здоровьем, вы подвержены вечным приступам кашля и насморка.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы потратили много времени и сил на проект, и теперь он начнет окупаться. Тяжелая работа и решительность наряду с дальновидным планированием сделали свое дело. Вы должны закончить все свои незавершенные дела сегодня, так как сейчас благоприятное время для завершения этих проектов.