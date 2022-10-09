Гороскоп на 9 жовтня: Близнюкам краще побути на самоті, а Ракам зайнятися своїм здоров’ям

День ідеально підходить для нових починань та нових стартів.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Деякі зміни, ймовірно, відбудуться на вашому робочому місці. Спочатку вони можуть здатися бентежними, але незабаром вони відкриють для вас нові можливості. Ви повинні вміти сприймати конструктивну критику і дотримуватися свого погляду, не стаючи при цьому грубим.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День буде хорошим на початку, хоча пізніше він може виявитися трохи неспокійним. Хтось вдома може бути хворий, і вам, можливо, доведеться відвідувати його в умовах щільного графіка. Перед вами відкриються нові можливості працевлаштування та заробітку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Повсякденними справами сьогодні краще займатися наодинці, щоб унеможливити сварки з близькими. Та й вам так буде спокійніше. День не підходить для громадських заходів, зустрічей із друзями. Займіться творчістю, спортом. У любовних стосунках може виникнути непорозуміння. До речі, Близнюкам 2023 принесе випробування.

Рак (22 червня — 22 липня)

У ваших силах досягти всього, чого ви хочете! Не зважайте на те, що інші думають про вас. Цей день ідеально підходить для того, щоб прояснити всі непорозуміння та пожвавити ваші стосунки. Настав час приділити особливу увагу своєму здоров’ю. Також потрібно подбати про загальне здоров’я своїх близьких. А ви знали, що з Раків виходять чудові вчителі ?

Лев (23 липня — 23 серпня)

День особливо підходить для початку чогось нового. Якщо ви обмірковували зміну роботи чи кар’єри, перехід до іншого роботодавця чи навіть початок нових стосунків, то цей день ідеально підходить для цього. Навіть якщо крок здається ризикованим, ризикніть і він, швидше за все, виявиться відмінним і саме тим, що вам потрібно було зробити.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День сприятливий для вираження поглядів, думок і бажань. Слідуйте за тим, чого ви дійсно хочете, і ви, ймовірно, досягнете своїх цілей. Сьогодні найкращий день, щоб почати шукати другу роботу, щоб збільшити свій прибуток. Ви можете знайти щось дуже на свій смак, і це може стати вашою основною роботою в найближчі кілька років.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

На вашому шляху з’являться нові можливості, щоб сформувати та змінити своє життя, але вам потрібно скористатися цією можливістю, поки є час. Швидкі та рішучі дії можуть суттєво переламати ситуацію. Фінансові вигоди за добру роботу також прийдуть до вас.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вам необхідно повернути контроль над своїм життям. Настав час перестати турбуватися про те, що думають і говорять інші люди. Натомість потрібен період самоаналізу, щоб ви могли краще зрозуміти свої власні потреби та бажання та дійти об’єктивного висновку. Однак подбайте про те, щоб ваше рішення не зачепило того, хто залежить від вас. Зазначимо, що Скорпіони є ще тими заздрісниками.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Найкраще уникати будь-яких суперечок на вашому робочому місці. День також не підходить для інвестицій. Однак, це чудовий день для відпочинку з друзями. Таким чином, ви також можете взяти відпустку, якщо це можливо. Будьте уважнішими, ймовірні забиті місця та травми.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Це день, щоб мислити масштабно та досягати високих цілей. Вам слід добре вивчити перешкоди на шляху до вашого плану, і незабаром ви виявите, що перешкода сама підкаже, як її можна позбутися. Не вступайте у суперечки з ріднею, кожен із вас все одно залишиться за своєї думки.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Запланована подорож може зірватися або в дорозі відбудуться затримки. Відмовтеся від покупки техніки. Чекайте зустріти справжнє кохання всього свого життя за рогом. Однак будьте обережні зі своїм здоров’ям, ви схильні до вічних нападів кашлю і нежиті.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ви витратили багато часу та сил на проєкт, і тепер він почне окупатись. Тяжка робота і рішучість поряд із далекоглядним плануванням зробили свою справу. Ви повинні закінчити всі свої незавершені справи сьогодні, оскільки зараз є сприятливий час для завершення цих проєктів.