Солнечное затмение 25 октября: что нужно обязательно сделать до этого дня, чтобы обрести счастья

Это время глобальной зачистки пространства, тела, сознания

В этот вторник, 25 октября, жители Земли смогут увидеть самое яркое солнечное затмение в 2022 году. Это космическое явление даст начало коридору затмений, который, в свою очередь, значительно повлияет на судьбу Украины.

Свою максимальную фазу солнечное затмение 25 октября приобретет в 10:36:48 по киевскому времени. Астрологи отмечают, что солнечное затмение — крайне неблагоприятное событие, а его последствия может ощутить на себе каждый житель планеты.

Эзотерик Анфиса (anfisa.ampi) рассказала, что нужно обязательно сделать до 25 октября, чтобы зайти в коридор затмений без лишнего груза. "Время глобальной зачистки пространства, тела, сознания", — подчеркивает астролог.

Навести порядок, сделать генеральную уборку. Избавьтесь от старых/поломанных/ненужных вещей. Можете их выбрасывать/раздавать/продавать.

Почистить комнаты с солью: с вечера засыпаете крупную морскую соль по углам, а с утра вычищаете полы. Зажигайте свечи, благовония, используйте аромамасла.

Удалить с телефона ненужные файлы, фото. Наведите порядок в компьютере и документах.

Сходить в баню, или принять ванну дома. Работайте с телом, любые телесные практики.

Почистить мысли. Медитируйте, духовные практики. Отпускайте обиды, пропишите их и сожгите. Мысленно/лично просите прощения у тех, кого обидели. Проживайте эмоции, не несите груз зажатых чувств. Эмоциональный фон расшатывается. Если вы подавляете эмоции, то в затмение вероятен их взрыв. Можно писать "дневник ненависти": запишите все ваши боли, выскажите на бумаге все, что думаете о своих обидчиках. Потом бумагу сожгите.

Ранее астрологи рассказали, на судьбы каких знаков Зодиака серьезно повлияет солнечное затмение 25 октября 2022 года.